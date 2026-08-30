У северного побережья Кипра перевернулось пассажирское судно, на борту которого находились около 270 человек. По меньшей мере семь человек погибли, сообщил премьер-министр Северного Кипра в эфире турецкого телеканала CNN Türk. Поиски еще 23 человек продолжаются в море.

Паром вышел из порта Кирения (Гирне) около полудня. Вскоре после этого, примерно в шести километрах от берега, судно перевернулось, сообщает Министерство внутренних дел Турции, передает NOS.

На появившихся с места происшествия кадрах видно десятки людей в спасательных жилетах, оказавшихся в воде. Некоторые пассажиры после крушения оставались на перевернувшемся корпусе судна.

Причина аварии пока неизвестна.

Спасены 244 человека

По данным местных СМИ, ссылающихся на власти, на борту находились в общей сложности 267 человек, в том числе восемь членов экипажа.

Премьер-министр Северного Кипра сообщил CNN Türk, что к настоящему моменту удалось спасти 244 человека. Еще 23 человека разыскивают в море.

В масштабной поисково-спасательной операции задействованы катера береговой охраны, вертолеты, гражданские суда и корабли частных судоходных компаний. К операции также привлечены шесть военных кораблей. На берегу дежурят машины скорой помощи.

Спасенных пассажиров доставляют в порт Гирне, где им оказывают необходимую помощь.

Судно направлялось в Турцию

Паром следовал из Гирне в турецкий порт Ташуджу. Это высокоскоростной пассажирский катамаран, который использовался на регулярном маршруте между Северным Кипром и турецким побережьем.

Судно было построено в 2000 году. Его длина составляет около 40 метров, ширина — около 10 метров.

По сообщениям турецких СМИ, после крушения катамаран полностью затонул и опустился на морское дно.

Северный Кипр является самопровозглашенной республикой, независимость которой признает только Турция.

Поисково-спасательная операция продолжается. Причины, по которым пассажирское судно перевернулось вскоре после выхода из порта, предстоит установить.