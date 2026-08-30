Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Семь человек погибли при крушении парома у берегов Кипра, 23 числятся пропавшими без вести 0 199

В мире
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Затонул паром

У северного побережья Кипра перевернулось пассажирское судно, на борту которого находились около 270 человек. По меньшей мере семь человек погибли, сообщил премьер-министр Северного Кипра в эфире турецкого телеканала CNN Türk. Поиски еще 23 человек продолжаются в море.

Паром вышел из порта Кирения (Гирне) около полудня. Вскоре после этого, примерно в шести километрах от берега, судно перевернулось, сообщает Министерство внутренних дел Турции, передает NOS.

На появившихся с места происшествия кадрах видно десятки людей в спасательных жилетах, оказавшихся в воде. Некоторые пассажиры после крушения оставались на перевернувшемся корпусе судна.

Причина аварии пока неизвестна.

Спасены 244 человека

По данным местных СМИ, ссылающихся на власти, на борту находились в общей сложности 267 человек, в том числе восемь членов экипажа.

Премьер-министр Северного Кипра сообщил CNN Türk, что к настоящему моменту удалось спасти 244 человека. Еще 23 человека разыскивают в море.

В масштабной поисково-спасательной операции задействованы катера береговой охраны, вертолеты, гражданские суда и корабли частных судоходных компаний. К операции также привлечены шесть военных кораблей. На берегу дежурят машины скорой помощи.

Спасенных пассажиров доставляют в порт Гирне, где им оказывают необходимую помощь.

Судно направлялось в Турцию

Паром следовал из Гирне в турецкий порт Ташуджу. Это высокоскоростной пассажирский катамаран, который использовался на регулярном маршруте между Северным Кипром и турецким побережьем.

Судно было построено в 2000 году. Его длина составляет около 40 метров, ширина — около 10 метров.

По сообщениям турецких СМИ, после крушения катамаран полностью затонул и опустился на морское дно.

Северный Кипр является самопровозглашенной республикой, независимость которой признает только Турция.

Поисково-спасательная операция продолжается. Причины, по которым пассажирское судно перевернулось вскоре после выхода из порта, предстоит установить.

×
#море #катастрофа #поиск #Кипр
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Берлин
Изображение к статье: после наводнения в Непале
Изображение к статье: В Германии обнаружили фрагменты знаменитого шпионского тоннеля времен холодной войны
Изображение к статье: Новый король Норвегии Хокон VIII выступил с первой речью после смерти своего отца Харальда V.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Jūrmala Colour Run
Наша Латвия
Изображение к статье: воздушные шары
Наша Латвия
Изображение к статье: Канцлер Германии Фридрих Мерц.
В мире
Изображение к статье: KNAB
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: На рейв-вечеринке в швейцарском городе Арау, кантон Аргау, произошла стрельба.
ЧП и криминал
Изображение к статье: 4 вещи, которые никогда нельзя делать с волосами: мнение парикмахера
Люблю!
Изображение к статье: Jūrmala Colour Run
Наша Латвия
Изображение к статье: воздушные шары
Наша Латвия
Изображение к статье: Канцлер Германии Фридрих Мерц.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео