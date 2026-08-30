В американском городе Трентон, столице штата Нью-Джерси, произошла массовая стрельба. Два человека погибли, еще девять получили ранения.

По данным местной полиции, стрельба произошла в ночь на воскресенье, 30 августа. Неизвестные открыли огонь по людям, собравшимся, предположительно, на вечеринку с барбекю.

По словам очевидцев, на мероприятии могли находиться около 150 человек.

На место происшествия прибыли полицейские, следователи и медики. Всех раненых доставили в больницы. Информации об их состоянии пока не приводится.

Как передает bb.lv со сслыкой на NBC News, об этом сообщает местная полиция.

Полиция оцепила территорию больницы

Рано утром в воскресенье правоохранители также оцепили вход в региональный медицинский центр Capital Health, расположенный примерно в двух милях от места стрельбы.

Сообщается, что в ходе инцидента был поврежден автомобиль, припаркованный неподалеку от медицинского центра.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Пока не сообщается, сколько человек могли участвовать в стрельбе, задержан ли кто-либо и что стало причиной нападения.

Расследование продолжается.