Новый король Норвегии Хокон VIII выступил с первой речью после смерти своего отца Харальда V. Монарх тепло вспоминал отца, поблагодарил норвежцев за поддержку и рассказал, какой видит свою собственную роль на престоле.

В один из моментов голос короля дрогнул — в этот день его родители должны были отмечать 58-ю годовщину свадьбы, передает NOS.

«Передо мной стоит большая задача», — такими словами Хокон VIII обозначил ответственность, которая легла на него после восшествия на престол.

Выступая из Королевского дворца в Осло, он прежде всего поблагодарил жителей страны за поддержку королевской семьи.

«Это было впечатляющее и трогательное зрелище — увидеть Дворцовую площадь, заполненную людьми, цветами, соболезнованиями и огнями. Огромное вам спасибо», — сказал король.

Даже во время его выступления на площади находились десятки людей. Возле дворца уже образовалось целое море цветов в память об умершем монархе.

Король Норвегии Харальд V скончался рано утром в пятницу. В соответствии с порядком престолонаследия его сын Хокон автоматически стал новым главой государства. Из-за ухудшения здоровья отца он уже некоторое время исполнял обязанности регента.

Особенно эмоциональным для нового короля оказался тот факт, что именно сегодня его родители должны были отметить 58-ю годовщину свадьбы. Хокон поздравил с этой датой свою мать, и во время этих слов его голос на мгновение дрогнул.

«Я буду скучать по его смеху»

Значительную часть первой речи Хокон посвятил отцу.

«Его большая, теплая королевская рука была протянута каждому», — сказал он о Харальде.

По словам нового монарха, его отец относился ко всем людям с уважением и великодушием и никогда никого не делил на более или менее достойных.

Хокон говорил не только о короле Харальде, но и о своем отце и дедушке своих детей.

«Я буду скучать по его смеху», — признался он, назвав Харальда теплым и веселым дедушкой.

В своей речи новый король вспомнил несколько знаковых эпизодов правления отца. В частности, как Харальд в резиновых сапогах посещал районы, пострадавшие от урагана, как приносил извинения саамам за причиненную им несправедливость и как вместе со всей страной скорбел после массового убийства, совершенного Андерсом Брейвиком на острове Утёйя.

«Теперь очередь за мной»

После воспоминаний об отце Хокон перешел к тому, каким видит собственное правление.

«Теперь очередь за мной», — заявил король.

Хокон VIII намерен сохранить девиз, которым пользовались его отец Харальд, дед Олав и прадед Хокон: «Всё для Норвегии».

Однако новый монарх дал понять, что не собирается во всем копировать своих предшественников и намерен выработать собственный стиль.

По словам Хокона, именно отец постоянно напоминал ему о необходимости поступать по-своему и искать собственный путь.

Король также поблагодарил свою семью и подчеркнул, насколько важна для него ее поддержка.

«Наше единство — огромная сила для работы, которую мы будем выполнять для Норвегии», — сказал он.

«Мы хотим быть рядом и слушать»

Завершая первое обращение к стране, Хокон говорил уже о будущем Норвегии и принципах, которыми намерен руководствоваться вместе с королевой Метте-Марит.

«Никто сегодня не знает, через что нам предстоит пройти вместе. Но мы точно знаем, что будем поддерживать друг друга и в хорошие, и в трудные времена», — заявил король.

По его словам, он и королева хотят быть рядом с людьми и прислушиваться к ним.

«Мы верим в Норвегию, которая прочно укоренена в своей истории. Мы верим в общество, где все люди равны. Мы верим в Норвегию, где есть место для каждого», — сказал Хокон VIII.

Таким образом, в своей первой речи новый король одновременно отдал дань памяти отцу и обозначил начало собственной эпохи. Сохраняя королевский девиз «Всё для Норвегии», Хокон VIII дал понять: продолжая традиции своей семьи, править страной он намерен по-своему.