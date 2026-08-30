Население Исландии разделилось по вопросу о начале переговоров с Евросоюзом. На референдуме противники присоединения лидируют.

В Исландии противники присоединения к ЕС лидируют на референдуме с минимальным преимуществом. Согласно предварительным частичным результатам голосования по вопросу о начале переговоров о вступлении в Евросоюз, обнародованным местной медиакомпанией RUV в ночь на воскресенье, 30 августа, после подсчета почти 60 процентов голосов, предложение правительства возобновить переговоры поддержали 47,5% избирателей, 52,5% проголосовали против.

Недействительными признаны 0,6 процента бюллетеней, информации о явке избирателей пока нет.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС после финансового кризиса 2009 года. Переговоры были прерваны в 2013 году, когда в Рейкьявике к власти пришло правительство евроскептиков.

Почему исландцы передумали

Угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию, война в Украине, а также растущая инфляция и высокие процентные ставки заставили многих исландцев пересмотреть свою позицию. Но отрицательное отношение к вступлению в ЕС по-прежнему преобладает, в частности, в рыболовной отрасли, имеющей огромное значение для страны.

В случае победы сторонников вступления будет заключено соглашение о вступлении с Брюсселем. Затем должен быть организован новый референдум о фактическом вступлении в Евросоюз.

Хотя Исландия не является членом ЕС, она входит в Шенгенскую зону, а также в Европейскую экономическую зону - общее рыночное пространство, созданное 1 января 1994 года и предусматривающее свободное движение людей, товаров, услуг и капитала.