Глава дипломатии Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер после поездки в Москву заявил, что Святой Престол намерен сохранять открытыми каналы диалога с Россией, поскольку изоляция государств, по его мнению, не способствует поиску мирного решения, передает Polsat News.

«Мы поехали в Москву, чтобы поговорить о мире», — заявил Галлахер после возвращения из российской столицы. Одной из главных тем переговоров стало возможное прекращение войны в Украине.

В пятницу архиепископ встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, а также представителями Московского патриархата.

Как отмечает польский Polsat News, это был первый визит главы ватиканской дипломатии в Москву с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

«Правильный путь — сохранять диалог»

В интервью Vatican News Галлахер объяснил, что встречи в Москве являются частью дипломатической линии Святого Престола, направленной на сохранение возможностей для переговоров.

«Мы убеждены, что это правильный путь и что изоляция людей или стран, откровенно говоря, не помогает», — заявил архиепископ.

По его словам, Ватикан на протяжении многих лет поддерживает открытый канал связи с Сергеем Лавровым, причем контакты касаются не только войны в Украине.

Галлахер также обратил внимание на роль православной христианской традиции в России и заявил о наличии вопросов, по которым интересы Москвы и Святого Престола пересекаются.

«Нас объединяет забота о христианах, сталкивающихся с трудностями в разных частях света», — сказал представитель Ватикана.

Он отметил, что речь идет не только о прямом преследовании христиан, но и о проблемах безопасности, дискриминации, предрассудках и маргинализации. По словам архиепископа, Россия также проявляет интерес к этой теме, и стороны пытаются возобновить совместные усилия в данном направлении.

«Много незаживших ран»

При этом Галлахер признал, что путь к переговорам о прекращении войны в Украине остается крайне сложным. По его словам, диалог затрудняют «многие незажившие раны».

Однако глава ватиканской дипломатии считает, что дипломатические контакты необходимо сохранять даже в нынешней ситуации.

Он напомнил, что войны в конечном итоге заканчиваются переговорами и соглашениями, после чего начинается процесс восстановления отношений между бывшими противниками.

«В этом смысле дипломатия дает надежду на возможное решение», — заявил архиепископ.

Таким образом, после московского визита Ватикан вновь подтвердил свою линию на сохранение контактов с Москвой и поиск возможностей для диалога, несмотря на продолжающуюся войну в Украине.