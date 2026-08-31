Страны региона Балтийского моря договорились о создании новой группы быстрого реагирования в сфере гибридной безопасности.

Страны региона Балтийского моря решили объединить усилия для более быстрого реагирования на гибридные угрозы. Новая рабочая группа займется оперативным обменом информацией и совместной оценкой рисков — от кибератак и беспилотников до диверсий против критической инфраструктуры.

28 августа государственный секретарь Министерства внутренних дел Латвии Димитрий Трофимов принял участие во встрече по вопросам гибридной безопасности во Фленсбурге в Германии. Как сообщили в министерстве, главы МВД стран региона Балтийского моря договорились создать новую рабочую группу по вопросам безопасности для оперативной координации.

Встреча проходила в учебном центре военно-морских сил в Мюрвике. Ее участники обсудили наиболее актуальные вопросы политики безопасности, имеющие значение для общего будущего региона Балтийского моря.

В центре дискуссии оказались осуществляемые иностранными государствами гибридные атаки, целью которых является создание угроз безопасности региона, дестабилизация демократии и ослабление экономики стран.

Как заявил на встрече министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, резко увеличилось число инцидентов, связанных с беспилотниками и кибератаками, шпионажем, дезинформацией, тайными операциями и преднамеренными поджогами объектов критической инфраструктуры. Кроме того, все чаще используются так называемые «одноразовые агенты».

Участники встречи согласились, что события последнего времени отчетливо свидетельствуют о росте как интенсивности, так и качества подобных атак. Поэтому страны региона должны быть готовы к дальнейшему обострению ситуации с гибридными угрозами.

Общая цель стран — значительно ускорить расследование подобных инцидентов, проводить политику сдерживания и эффективнее защищаться от гибридных угроз.

Таким образом, регион Балтийского моря предполагается превратить из «зоны коллективного риска» в «зону коллективной защиты».

По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу быстрого реагирования в сфере гибридной безопасности. В нее войдут государственные секретари министерств внутренних дел стран Балтийского моря.

Задачей новой группы станет обеспечение оперативных каналов связи между государствами, а также совместная разработка оценки гибридных угроз.

Участники встречи также пришли к выводу, что при планировании многолетнего бюджета Европейского союза на 2028–2034 годы приоритетное внимание необходимо уделить технологиям защиты от беспилотников и укреплению регионального оперативного сотрудничества.

Во встрече приняли участие представители Латвии, Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Литвы, Польши, Швеции и Норвегии, а также Ирландии, которая в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза.

Создание группы быстрого реагирования должно позволить странам Балтийского моря быстрее обмениваться информацией и координировать действия при гибридных инцидентах. Особое внимание планируется уделить угрозам, связанным с беспилотниками, кибератаками и критической инфраструктурой.