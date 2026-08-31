Пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Гималаях числятся 4800 человек. Спасатели пытаются добраться до заблокированных рабочих в туннеле ГЭС. В Непале хоронят неопознанных погибших в братских могилах.

Число подтвержденных жертв разрушительного наводнения в Гималаях превысило 900. В Непале были найдены тела 903 погибших, заявило в понедельник, 31 августа, ведомство по чрезвычайным ситуациям в Катманду. Таким образом общее число погибших, включая официально подтвержденные данные из Китая, составляет не менее 919 человек.

Кроме того, число пропавших без вести в Непале также значительно возросло и достигло 4247 человек, том числе 592 иностранца. В Китае зарегистрировано 546 пропавших без вести, среди них три гражданина Германии.

В спасательной операции участвуют тысячи человек

В зоне природной катастрофы на юго-западе Тибета и в пострадавших районах Непала тысячи спасателей участвуют в операции по поиску пропавших. Среди прочего их усилия сосредоточены на нескольких пострадавших гидроэлектростанциях. Как предполагается, в туннеле одной из плотин заблокированы сотни рабочих.

Спасательная операция осложняется повышением уровня воды и плохой погодой, серьезную обеспокоенность вызывает риск новых оползней и наводнений. В ближайшие дни в регионе прогнозируются новые дожди. Сложной задачей является и помощь пострадавшим в регионе. Наводнения и оползни разрушили важные дороги и мосты, в том числе главную магистраль, соединяющую столицу Непала Катманду с южными районами страны.

Погибших хоронят в братских могилах

По сообщениям информагентств и местных СМИ, в Непале приступили к захоронению неопознанных тел в братских могилах. У погибших при этом берут образцы ДНК, а на тела наносят опознавательные метки, чтобы родственники могли забрать их впоследствии. В исповедующей индуизм стране умерших традиционно кремируют, поэтому захоронения рассматриваются как временное хранение до тех пор, пока родственники не смогут забрать тела, поясняет AFP. Решение вызвало критику в соцсетях из-за несоблюдения традиционной процедуры захоронения, отмечает dpa.

По данным непальских властей, большое число тел погибших было найдено на юге страны, в десятках километров от фактических зон затопления. Администрация района Читван на границе с Индией заявляло, что тела многих погибших находят в состоянии значительного разложения, что не позволяет провести их быструю идентификацию. Эксперты также предупреждают о рисках эпидемий.