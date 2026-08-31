«Мы просили повернуть назад, но капитан отказался»: пассажиры рассказали о последних минутах перед крушением судна у Кипра.

Пассажиры судна, перевернувшегося у берегов Северного Кипра, рассказали о происходившем на борту перед катастрофой. По их словам, вода начала проникать внутрь еще во время движения, однако рейс продолжили. Очевидцы утверждают, что пассажиры просили повернуть обратно, но капитан решил идти дальше.

Пассажирское судно, на борту которого, по официальным данным, находились 267 человек, потерпело крушение в районе Кирении (Гирне) у побережья Северного Кипра.

Один из выживших рассказал CNN Türk, что проблемы начались вскоре после выхода в море.

По словам пассажира, судно стало сильно ударяться о волны. Люди обратили внимание экипажа на то, что в одну из кают поступает вода.

Однако, как утверждает очевидец, сотрудник судна ответил, что пассажиры просто не привыкли к подобным условиям и беспокоиться не о чем.

«Мы говорили: поворачивайте назад»

Ситуация, по рассказу пассажира, продолжала ухудшаться.

«Мы говорили: поворачивайте назад, но они не повернули. Капитан настоял на своем», — рассказал он.

По словам очевидца, воды внутри становилось все больше, а затем начали ломаться кресла.

Пассажир утверждает, что капитан лично осмотрел происходящее, однако решил продолжить рейс, заверив людей, что ничего страшного не происходит.

Вскоре после этого, по словам свидетеля, была повреждена передняя часть судна.

«Сказали, что ничего не случится, и продолжили путь»

Именно этот момент пассажиры называют одним из ключевых.

Несмотря на поступавшую внутрь воду и беспокойство людей, судно не развернулось.

Затем ситуация резко изменилась: пассажирам сообщили, что необходимо срочно покинуть судно.

При этом выживший выдвинул серьезные обвинения в адрес экипажа. По его словам, члены команды сами бросились к выходу, тогда как многие пассажиры оставались внутри.

«Спасательных жилетов не было, никто ничего не объяснил»

Особенно тяжелыми оказались свидетельства о спасательных жилетах и организации эвакуации.

По утверждению пассажира, люди не получили своевременных инструкций о том, что делать в чрезвычайной ситуации.

«Ни у кого не было спасательного жилета. Никого не проинформировали», — рассказал он.

Когда положение стало критическим, людям, по его словам, фактически сообщили лишь о необходимости спасаться.

Началась паника.

Дети оказались зажаты между креслами

По словам очевидца, после того как разбились стекла и внутрь хлынула вода, часть находившихся в салоне людей уже не смогла выбраться.

Особенно страшной была ситуация с детьми.

Пассажир утверждает, что некоторые из них оказались зажаты под креслами и не могли самостоятельно освободиться.

Остальные бросились к задней двери. Те, кому удалось найти спасательные жилеты, надевали их, остальные были вынуждены прыгать в воду без них.

Свидетель говорит о 400 пассажирах, официально сообщалось о 267

В рассказе очевидца есть важное расхождение с официальными данными. Он утверждает, что на судне находилось около 400 человек и оно было переполнено.

В то же время в сообщениях властей фигурировала цифра 267 человек на борту. Поэтому утверждение пассажира о 400 находившихся на судне людях пока следует рассматривать именно как свидетельство очевидца, а не как подтвержденное число.

Так же требуют проверки и обвинения в адрес капитана и экипажа. Пока это версия одного из переживших катастрофу пассажиров, рассказанная CNN Türk.

Однако его свидетельство позволяет представить, насколько быстро ухудшалась обстановка на борту: сначала удары о волны и поступающая вода, затем повреждения внутри судна, а после — экстренная эвакуация и борьба людей за возможность выбраться наружу.