В Сети появились драматические кадры из непальского города Бидур, пережившего разрушительное наводнение. На видео видно, как люди спасаются в здании, которое оказалось со всех сторон окружено бушующей водой, но продолжало стоять, несмотря на удары волн, обломков и автомобилей.

Первое видео было снято в среду во время пика внезапного наводнения. Его подлинность и место съемки подтвердили специалисты BBC Verify.

На кадрах видно, как мощные потоки воды и высокие волны обрушиваются на здание, внутри которого пытаются укрыться люди. Вода окружила дом со всех сторон.

Вместе с потоком несутся обломки других строений и автомобили. Они сталкиваются с домом, однако здание каким-то образом выдерживает натиск стихии.

На одном из кадров можно увидеть частично затопленный зеленый дом, на балконе которого находятся несколько человек.

Второе проверенное видео демонстрирует последствия стихии. Несмотря на масштабные разрушения вокруг, зеленый дом остался практически целым.

Он находится примерно в 45 километрах от места, где началось наводнение.

После того как вода отступила, территория вокруг оказалась покрыта грязью и обломками. На балконе уцелевшего здания собралась группа выживших.

Еще один человек поднялся на крышу и размахивал красной тканью — по всей видимости, пытаясь привлечь внимание спасателей и позвать на помощь.

Кадры особенно наглядно показывают масштаб разрушений: пока окружающая застройка была серьезно повреждена или смыта водой, один дом превратился для оказавшихся внутри людей в своеобразный остров спасения посреди бушующей стихии.