Министры иностранных дел европейских стран обсудят этот вопрос на следующей неделе.

Бельгия решительно выступает против использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Свою позицию Брюссель повторил в ответ на призывы четырех стран к Европейскому Союзу возобновить обсуждение этой схемы, пишет Euractiv.

"Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта", – заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

На этой неделе Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Европейскую комиссию изучить новые способы привлечения около 200 миллиардов евро замороженных российских активов для поддержки Украины.

На европейском саммите в декабре прошлого года бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер заблокировал инициативу Германии и Европейской комиссии о предоставлении Украине "репарационного кредита" в размере 210 млрд евро, аргументируя это тем, что это подвергнет страну юридическим санкциям со стороны России, ведь большинство активов хранится в Euroclear в Бельгии.

Жесткий тон Франкена несколько отличается от того, как об этой схеме в этом месяце высказывался министр иностранных дел Бельгии Максим Прево. Похоже, что он оставил возможность использования замороженных активов при условии, что вся юридическая ответственность будет справедливо распределена между странами ЕС.

Отмечается, что в письме в Еврокомиссию страны признавали юридические риски, связанные с использованием российских активов, и указывали, что ни одна страна не должна нести непропорциональное бремя. Министры иностранных дел европейских стран обсудят этот вопрос на встрече в Ирландии на следующей неделе.

Замороженные активы России – последние новости

Швеция, Нидерланды, Испания и Польша призвали Брюссель возобновить работу над использованием более 200 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования Украины.

В январе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что полная конфискация государственных активов РФ, замороженных на территории Европейского Союза, станет актом войны.

Министр иностранных дел, по европейским делам и сотрудничеству в целях развития Королевства Бельгии Максим Прево заявил, что в Бельгии не видят готовности других стран разделить ответственность за риски, которые могут возникнуть в случае конфискации замороженных российских активов, поэтому предлагают использовать эти активы в качестве рычага давления на переговорах с Россией.