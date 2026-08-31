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Градус отношений между Турцией и Израилем продолжает повышаться 1 122

В мире
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эрдоган

В воскресенье, 30 августа 2026 года, Министерство иностранных дел Израиля прокомментировало новые выпады турецких властей.

Поводом для жесткой реакции стали заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который 28 августа обвинил Израиль в дестабилизации региона, назвав сионизм "радикальной, оккупационной и убийственной идеологией", а Газу - "крупнейшим в мире кладбище детей".

Перед этим Эрдоган опубликовал угрожающее обращение, заявив о готовности воевать с врагами. В своем официальном Telegram-канале турецкий лидер подчеркнул:

"Те, кто пытается спровоцировать Турцию, те, кто поддается пустым иллюзиям, должны хорошо знать и понимать следующее: "Величие наших предков известно всему миру. Не думайте, что природа может измениться! Эта кровь - та же самая кровь."

В израильском внешнеполитическом ведомстве резко ответили на эти выпады, назвав турецкого лидера антисемитом, который пытается отвлечь внимание от собственных внутренних проблем и действий в регионе. В официальном заявлении МИДа отмечалось:

"Президент Эрдоган лично заявлял, что горизонт Турции не может ограничиваться 783 тысячами квадратных километров. Турецкие вооруженные силы присутствуют в Сирии, Ираке, Ливии и Сомали.

Тем не менее, его правительство обвиняет Израиль в "экспансионизме" - крошечную страну, в 30 раз меньшую по площади, чем Турция, не имеющую географической глубины, которая сталкивается с неоднократными атаками и неустанными попытками ее уничтожения.

И все это происходит в то время, как турецкие войска продолжают оккупировать часть северного Кипра. Ирония говорит сама за себя".

Кроме того, в израильском ведомстве напомнили о подавлении демократии внутри Турции, преследовании политических оппонентов и тесных связях Анкары с террористической организацией ХАМАС.

Как подчеркнули в Иерусалиме, подобные высказывания со стороны турецкого руководства являются попыткой распространения лживых обвинений для сокрытия собственных позорных действий.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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