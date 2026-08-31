В Тегеране заявили об ударах по авиабазе Аль-Минхад в ОАЭ и двум базам США на территории Иордании в ответ на действия Соединенных Штатов. Минобороны ОАЭ опровергло атаку на Аль-Минхад.

После первого за последний месяц удара США по Ирану в Тегеране заявили об ответных атаках на американские цели в Объединенных Арабских Эмиратах. Десятки беспилотников нанесли удары по "американским вертолетам и персоналу на базе Аль-Минхад" в ОАЭ, сообщило в понедельник, 31 августа, государственное телевидение Исламской Республики со ссылкой на иранскую армию.

В Абу-Даби опровергли обстрел авиабазы Аль-Минхад

В свою очередь министерство обороны ОАЭ опровергло сообщения о том, что авиабаза Аль-Минхад подверглась ударам Ирана. В заявлении указывается, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об обстреле двух военных баз США на территории Иордании. По данным иранской стороны, целями стали объекты технической инфраструктуры, пункты технического обслуживания и позиции истребителей. В свою очередь армия Иордании заявила о перехвате восьми ракет, нарушивших воздушное пространство королевства.

Кроме того, КСИР заявил о пожаре на нефтяном танкере в Ормузском проливе, произошедшем после столкновения с двумя морскими минами. Как утверждают в Тегеране, танкер пытался пересечь пролив по "незаконному" маршруту и после столкновения с двумя морскими минами "был охвачен сильным пожаром и полностью остановился".

Удары по ракетным установкам на иранском острове Ларек

Накануне ВС США нанесли удар по двум ракетным установкам Ирана на расположенном в Ормузском проливе острове Ларек. Это первый американский удар по Исламской Республике с конца июля. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), КСИР готовился запустить ракеты, несущие морские мины, в сторону Ормузского пролива.

На прошлой неделе американские военные завершили разминирование торговых путей, пролегающих через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп заявил, что любой корабль или иное судно, закладывающие мины, "будут незамедлительно и систематически уничтожаться". По его словам, об этом проинформирован Тегеран.

Отсутствие прогресса в урегулировании войны в Иране

ВС США не наносили ударов по Ирану с конца июля. Соответствующее распоряжение Трамп объяснил желанием продолжить переговоры с Тегераном по поводу судьбы Ормузского пролива, а также на тему санкций и иранской ядерной программы.

На фоне отсутствия прогресса в урегулированиивойны с Ираном Дональд Трамп объявил Исламской Республике "экономическую войну", напоминает агентство dpa. При этом Минфин США ввел санкции в отношении отдельных компаний и физлиц, однако конкретных масштабных мер, которые лишили бы Тегеран источников дохода, не последовало до сих пор, говорится в публикации.

Ормузский пролив, играющий важную роль для мировых поставок нефти, - один из главных предметов спора в войне США и Израиля против Ирана. До начала боевых действий он был открыт для судоходства. Сегодня о контроле над ним заявляют и иранские, и американские вооруженные силы.