Новые кадры, снятые внутри парома Filo Jet незадолго до его крушения у берегов Северного Кипра, показывают охваченных паникой пассажиров, пытающихся добраться до спасательных жилетов и выбраться наружу. На борту находились 267 человек, погибли по меньшей мере восемь, судьба еще нескольких пассажиров остается неизвестной.

Паром Filo Jet перевернулся в воскресенье, 30 августа, вскоре после выхода из порта Кирения (Гирне) в направлении турецкого Ташуджу. На борту катамарана находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, передает Entrevue.

Опубликованные после трагедии видеозаписи показывают, насколько быстро ситуация вышла из-под контроля. Когда судно начало набирать воду и сильно крениться, пассажиры, среди которых были женщины и дети, пытались надеть спасательные жилеты и пробраться к выходам.

По словам выживших, передвигаться по накренившемуся судну становилось все сложнее, а эвакуация проходила хаотично. Некоторым людям было особенно трудно выбраться из внутренних помещений до того, как паром перевернулся.

На других кадрах, сделанных уже после опрокидывания Filo Jet, десятки выживших цепляются за перевернутый корпус. Некоторые из них находятся в спасательных жилетах. К месту катастрофы направились спасательные лодки и вертолеты.

Вода начала поступать вскоре после выхода из порта

Filo Jet отправился из Кирении примерно в 12.30. Как сообщается, уже через несколько минут пассажиры заметили, что внутрь поступает вода, и предупредили экипаж.

Затем катамаран стал вести себя нестабильно и сильно ударился о поверхность воды. Некоторые выжившие утверждают, что носовая часть судна открылась либо получила повреждения, после чего вода стала поступать внутрь особенно интенсивно. Другие рассказывали о громком шуме незадолго до опрокидывания.

Что именно произошло с передней частью парома, пока не установлено.

По имеющимся данным, капитан попытался развернуть судно и вернуться в Кирению, однако Filo Jet быстро накренился, перевернулся, а затем полностью затонул.

Число пропавших уточняется

По последним приведенным в публикации данным, погибли по меньшей мере восемь человек. При этом точное количество пропавших без вести пока установить не удалось.

Первоначально сообщалось о 17 пропавших. Позднее появлялись данные о 18 людях, а после дополнительной сверки пассажирских списков выяснилось, что судьба до 20 человек может оставаться неизвестной.

Среди разыскиваемых есть дети. Родственники пассажиров собрались возле порта Кирении и больниц в ожидании информации.

Паром находится на глубине более 500 метров

После крушения Filo Jet затонул на глубине около 514 метров, что значительно осложняет обследование его внутренних помещений.

В поисково-спасательной операции задействованы морские и воздушные силы Северного Кипра и Турции, в том числе суда, вертолеты, беспилотники и специалисты по подводным операциям.

Капитан и экипаж задержаны

После катастрофы капитан и члены экипажа были задержаны для выяснения обстоятельств произошедшего. Следствию предстоит установить, почему катамаран настолько быстро начал набирать воду и насколько правильно была организована эвакуация.

Следователи также выясняют, как экипаж отреагировал на первые предупреждения пассажиров и какая техническая неисправность могла привести к столь быстрому затоплению.

По имеющимся данным, у Filo Jet было действующее свидетельство о мореходности, а примерно за два месяца до катастрофы судно прошло проверку.

Важнейшим источником информации может стать судовое записывающее оборудование. Однако поднять его с затонувшего парома будет непросто: обломки находятся на глубине более полукилометра.