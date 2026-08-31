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Куда летим? Узнаете после посадки: Wizz Air запускает рейс-сюрприз 0 301

В мире
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Путешествие-сюрприз

ChatGPT

Лоукостер Wizz Air впервые проведет в Польше необычную акцию #LetsGetLost. Пассажиры сядут в самолет в Варшаве, не зная ни города, ни даже страны назначения, — тайна раскроется только после приземления.

Самолет с участниками акции вылетит из Варшавы 25 сентября. Купить билеты на необычный рейс обычным способом не получится: все 50 мест разыграют между 25 победителями конкурса. Каждый из них сможет взять с собой одного спутника.

Путешествие продлится четыре дня. Организаторы обещают насыщенную программу, знакомство с необычными местами, местной культурой и кухней.

При этом пункт назначения будут держать в секрете практически до последнего. За несколько дней до вылета пассажирам сообщат лишь прогноз погоды, чтобы они смогли подобрать подходящую одежду.

Претендовать на участие могут совершеннолетние пользователи Instagram. До 6 сентября необходимо разместить в открытом аккаунте фотографию или видео на тему любви к путешествиям, отметить Wizz Air и добавить хэштег #LetsGetLostPoland. С победителями представители авиакомпании свяжутся напрямую через Instagram.

Сейчас Wizz Air летает из Варшавы по 67 направлениям в 26 странах, и загадочный рейс отправится по одному из этих маршрутов. Среди возможных вариантов — Мадейра, Майорка, Малага, Тенерифе, Марракеш, Исландия, Ницца, Рим или один из греческих островов. Но куда именно отправятся победители, заранее они не узнают.

Подобные путешествия-сюрпризы Wizz Air устраивала и раньше. Недавно в такой акции участвовали пассажиры из Великобритании: тогда загадочный самолет вылетел из Лондона, а конечной точкой путешествия оказался Ереван.

Для 50 пассажиров отпуск начнется буквально с загадки: собирать чемодан им придется, не зная, куда предстоит лететь. Единственной подсказкой перед путешествием станет прогноз погоды.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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