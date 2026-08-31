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«На этот раз неожиданностей не будет» - аналитик по поводу нового наступления РФ на Киев 2 888

В мире
Дата публикации: 31.08.2026
УНИАН
Изображение к статье: Киев
ФОТО: Unsplash

Повторное наступление РФ с территории Беларуси на Киев практически невозможно, а продвижение к столице заняло бы годы, написал в соцсети OSINT-аналитик Клеман Молен.

В частности, аналитик отметил, что Украина значительно укрепила северную границу: вокруг Чернигова создано несколько линий обороны, укрепляются районы Чернобыля и к северо-востоку от Житомира, устанавливаются заграждения и минируются дороги.

"Украинские укрепления и колючая проволока начинаются непосредственно на границе; в настоящее время вокруг Чернигова развернута массивная линия обороны (+ 2 линии меньшего масштаба перед городом и 3 – ближе к границе), а вблизи Чернобыля и на северо-востоке от Житомира продолжаются важные подготовительные работы. Украина вырубает большие участки лесов, чтобы разставить колючую проволоку", – говорится в его сообщении.

Молен добавил, что в отличие от 2022 года у России уже не будет эффекта неожиданности, а леса, болота и подготовленная оборона существенно затруднят продвижение.

"На этот раз не будет никаких неожиданностей, а рельеф местности не в пользу России: заминированные дороги, огромные леса и болота не позволят провести быстрое наступление. Наземное наступление на Киев будет длиться годами", – прогнозирует он.

В то же время он допускает, что небольшие российские атаки на севере Сумской и на востоке Черниговской областей возможны, однако без мобилизации сотен тысяч человек они не принесут стратегического результата.

К тому же аналитик не исключает, что Украина может нанести удар по Беларуси, если Россия во второй раз воспользуется её территорией, к чему Минск абсолютно не готов.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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