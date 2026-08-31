Эти меры направлены прежде всего против популярных азиатских онлайн-платформ, таких как Shein, Temu и AliExpress.

Во Франции с 1 сентября вступает в силу новый сбор на товары так называемой ультрабыстрой моды. Мера направлена прежде всего против популярных азиатских онлайн-платформ, таких как Shein, Temu и AliExpress, которые продают большие объемы дешевой одежды.

Закон был принят французским парламентом в июне. Размер сбора будет зависеть от категории товара и рассчитываться по специальной шкале с учетом объема продаж и сложности ремонта вещи по сравнению с ее стоимостью, - сообщает Deutsche Welle.

Уже в 2026 году компании будут платить дополнительные 0,5 евро за нижнее белье, 2 евро за футболки, 9 евро за джинсы и 12 евро за куртки. К 2030 году сбор может достигнуть 19,5 евро за вещь, но не более 50% ее цены до уплаты налогов.

Власти Франции заявляют, что хотят сократить экологический ущерб от массового производства дешевой одежды и защитить экономику страны. При этом новые правила не распространяются на такие бренды, как H&M и Zara, что уже вызвало критику со стороны некоторых экспертов и участников рынка.

Китай ранее назвал французский закон дискриминационным и предупредил о возможных ответных мерах. Французское правительство, в свою очередь, отмечает, что после введения отдельного сбора ЕС на небольшие посылки из Китая объем таких отправлений уже сократился на 30-40%.