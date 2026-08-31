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«Озеро Онтарио навсегда»: Канада эффектно ответила Трампу 0 229

В мире
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Озеро Онтарио - щит

Спор между США и Канадой из-за названия озера Онтарио получил новое продолжение. После того как президент США Дональд Трамп распорядился использовать в американских государственных документах название Lake America — «Озеро Америка», премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд ответил установкой огромного щита с прежним названием.

Американский президент и канадские власти продолжают своеобразную словесную борьбу вокруг названия озера Онтарио, по которому проходит часть границы между двумя странами.

В пятницу Трамп подписал указ, согласно которому в официальных документах правительства США озеро теперь должно называться Lake America.

Однако в Канаде отказываться от исторического названия не собираются.

«Озеро Онтарио. Сейчас и навсегда»

В минувшие выходные премьер провинции Онтарио Даг Форд представил огромный щит с надписью: «Lake Ontario. Now and Always» — «Озеро Онтарио. Сейчас и навсегда».

Ниже название озера продублировано на французском языке — Lac Ontario.

На этом обмен символическими жестами не закончился.

Трамп в свою очередь опубликовал созданный с помощью искусственного интеллекта видеоролик. В нем американский президент снимает табличку с надписью Lake Ontario и устанавливает вместо нее новую — Lake America.

Donald Trump via Truth Social

После этого в ролике Трамп исполняет танец под песню YMCA.

Google Maps уже отреагировал

Тем временем Google обновил отображение названия озера в Google Maps для пользователей в Соединенных Штатах.

Теперь американские пользователи сервиса видят название Lake America. Для пользователей в Канаде сохраняется Lake Ontario, а жителям других стран Google показывает оба названия.

Подобная ситуация уже возникала в 2025 году с Мексиканским заливом. После решения Трампа переименовать его в «Залив Америки» Google также изменил отображение названия для пользователей в США.

Спор происходит на фоне торговой войны

История с названием озера разворачивается в момент серьезного обострения отношений между Вашингтоном и Оттавой.

Соединенные Штаты недавно ввели 50-процентные импортные пошлины на канадские товары общей стоимостью около 20 миллиардов долларов.

Канада ответила сопоставимыми пошлинами на американскую продукцию.

Cпор вокруг названия озера Онтарио из символического жеста уже превратился в публичную перепалку: Трамп меняет название в американских документах и публикует шуточные ролики, а канадская сторона отвечает гигантским щитом «Озеро Онтарио. Сейчас и навсегда». И происходит это на фоне куда более серьезного противостояния между соседями — новой торговой войны.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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