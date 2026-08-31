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Похоже на границу Латвии: премьер Испании обвинил Россию в атаках мигрантов на его страну 0 258

В мире
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Россия и Израиль причастны к волне дезинформации, которая привела к массовому наплыву мигрантов в испанский анклав Сеута в конце июля. Об этом он сказал в интервью радиостанции Cadena SER.

Глава испанского правительства отметил, что причины кризиса в Сеуте все еще расследуются, но указал на мистификации и дезинформацию в социальных сетях после решения Верховного суда о якобы запрете на возвращение мигрантов, которые попадают в страну вплавь.

Санчес пояснил, что решение "было искажено" и распространялось в соцсетях через дезинформационные фейковые аккаунты, а также с помощью преступных группировок.

Чиновник связал эту волну дезинформации с Россией, Израилем и "ультраправой международной организацией, которая всегда использует миграцию не только для атак на Испанию, но и на Европу, а также для её раскола".

"Российские и израильские сети распространяли эти фейки и атаковали правительство Испании и европейцев по такому острому вопросу, как нелегальная миграция, который раскалывает и поляризует многие европейские общества", – отметил испанский премьер.

"В любом случае этот тип фейковых новостей использовался и распространялся через социальные сети. Вот что нам известно", – добавил Санчес.

Как сообщал bb.lv, более 70 тысяч мигрантов попали в испанскую Сеуту в конце июля. Они добирались вплавь или пешком из соседнего Марокко во время хаотичного наплыва, который спровоцировал новую напряженность в отношении миграционной политики внутри Европейского Союза.

Нечто похожее происходит и в Латвии. В прошлом году пограничники предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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