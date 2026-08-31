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Случайность или диверсия? В Польше горел завод боевых беспилотников 2 540

В мире
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: WB Electronics
ФОТО: Wikipedia

В Польше расследуют обстоятельства пожара на предприятии, выпускающем ключевые компоненты для беспилотников. На место уже прибыли сотрудники Агентства внутренней безопасности, однако власти подчеркивают: говорить о подтвержденной диверсии пока рано.

В Польше произошел пожар на заводе по производству боевых беспилотников. Служба внутренней безопасности страны расследует произошедшее в том числе как возможный акт саботажа, сообщил в понедельник представитель польских властей.

Пожар вспыхнул минувшей ночью на заводе WB Electronics в Скаржиско-Каменне, примерно в 150 километрах к югу от Варшавы. К настоящему времени огонь потушен. По информации полиции, в результате происшествия никто не пострадал.

«Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Сотрудники Агентства внутренней безопасности ABW уже находятся на месте происшествия», — заявил телеканалу TVN24 пресс-секретарь координатора спецслужб.

При этом он подчеркнул, что пока еще слишком рано с уверенностью говорить о том, что причиной пожара стал саботаж.

WB Electronics является крупнейшей частной оборонной компанией Польши и поставщиком польской армии. Предприятие специализируется на разработке и производстве современных технологий для оборонной промышленности.

В частности, компания выпускает цифровые системы управления, оборудование связи, современные беспилотные системы, а также ударные комплексы.

Завод в Скаржиско-Каменне занимается производством ключевых компонентов для беспилотных летательных аппаратов.

Причины пожара пока официально не установлены. Подключение к расследованию Агентства внутренней безопасности означает, что версия возможного саботажа проверяется, однако польские власти пока не делают окончательных выводов о характере происшествия.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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