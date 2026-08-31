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Путин готовится к эскалации войны - The Economist 0 182

В мире
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Путин

ChatGPT

В Кремле могут готовиться к новому обострению войны против Украины, утверждает The Economist со ссылкой на источники, близкие к российскому руководству. По их версии, Владимир Путин мог воспринять недавний визит директора ЦРУ в Москву как признак слабости США.

Владимир Путин решил пойти на обострение ситуации в войне с Украиной, сообщает журнал The Economist со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Один из давних соратников Путина предположил в беседе с журналом, что российский лидер воспринял состоявшийся на прошлой неделе визит в Москву директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа как признак слабости Соединенных Штатов.

По словам источника, аналогичным образом Путин интерпретировал и визит предшественника Рэтклиффа, Уильяма Бёрнса, который приезжал в Москву в ноябре 2021 года.

22 августа Путин заявил, что Украина своими атаками открыла «ящик Пандоры», и пообещал ответные удары по наиболее чувствительным секторам украинской экономики.

«Никто не может знать, что происходит в голове господина Путина. Однако причины эскалации войны, как и само решение о вторжении, носят внутренний характер. Его главной целью всегда было сохранение собственной власти и, в конечном счете, собственной жизни», — говорится в статье The Economist.

Журнал отмечает, что среди представителей российской элиты преобладают пессимистические настроения.

«Как отмечает один из источников, главная проблема заключается не столько в экономике или отсутствии военных успехов, сколько во времени, которое было напрасно потрачено на войну», — пишет The Economist.

При этом авторы статьи уточняют, что ни одна из экономических или политических проблем России сама по себе не представляет для Путина смертельной угрозы.

«Российская система терпимо относится к насилию, но не прощает неудач. Возможно, он [Путин] считает, что прекращение войны без достижения хотя бы минимальной цели — захвата всего Донбасса на востоке [Украины] — подвергнет его физическому риску», — рассуждают авторы публикации.

The Economist также утверждает, что в какой-то момент Путин якобы сказал своим соратникам, что его повесят.

Таким образом, The Economist связывает возможную дальнейшую эскалацию не только с ситуацией на фронте, но и с внутриполитическими расчетами российского руководства. При этом выводы журнала во многом основаны на оценках неназванных источников, а приведенные ими предположения о мотивах Путина невозможно независимо подтвердить.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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