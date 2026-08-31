Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Старый монстр никуда не делся» – в Литве отметили вывод пяти российских дивизий 1 594

В мире
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Литва
ФОТО: Unsplash

В понедельник Литва отмечает 33-ю годовщину вывода российских войск из страны. Президент Гитанас Науседа заявил, что агрессия «старого монстра» России по-прежнему бросает вызов свободе.

«Старый монстр никуда не делся. Агрессия России, ее необузданные имперские амбиции, стремление разрушить международный порядок по-прежнему бросают вызов нам и нашей с трудом завоеванной свободе», — сказал глава государства на церемонии на Лукишкской площади в Вильнюсе.

По его словам, Кремль продолжает агрессию против героического украинского народа и по-прежнему представляет прямую угрозу для Литвы и других свободолюбивых стран Европы.

По словам президента, этот день напоминает о ключевой роли Литвы в мировой истории конца XX века. Как отметил Науседа, решимость и смелость людей «раскололи лед многолетней политической мерзлоты».

В начале 1990 года на территории Литвы дислоцировалось около пяти дивизий Советской армии, насчитывавших порядка 34,6 тыс. военных, 1000 танков, около 180 самолетов и 1901 бронемашину.

Вскоре после провозглашения независимости начался переговорный процесс, который длился несколько лет. Последний воинский эшелон российской армии безостановочно проследовал через железнодорожную станцию Кяна 31 августа 1993 года в 23:46.

×
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Иран против США и Израиля
Иконка видео
Изображение к статье: Эрдоган
Изображение к статье: наводнение в Непале

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как ускорить зарядку мобильного телефона
Дом и сад
Изображение к статье: Школьник
Наша Латвия
Изображение к статье: Как подкормить клубнику осенью для хорошего урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Олимпиада
Спорт
Изображение к статье: Как продлить жизнь комнатным растениям: полезный лайфхак с использованием льда
Дом и сад
Изображение к статье: Владимир Путин
В мире
Изображение к статье: Как ускорить зарядку мобильного телефона
Дом и сад
Изображение к статье: Школьник
Наша Латвия
Изображение к статье: Как подкормить клубнику осенью для хорошего урожая
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео