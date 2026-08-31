В понедельник Литва отмечает 33-ю годовщину вывода российских войск из страны. Президент Гитанас Науседа заявил, что агрессия «старого монстра» России по-прежнему бросает вызов свободе.

«Старый монстр никуда не делся. Агрессия России, ее необузданные имперские амбиции, стремление разрушить международный порядок по-прежнему бросают вызов нам и нашей с трудом завоеванной свободе», — сказал глава государства на церемонии на Лукишкской площади в Вильнюсе.

По его словам, Кремль продолжает агрессию против героического украинского народа и по-прежнему представляет прямую угрозу для Литвы и других свободолюбивых стран Европы.

По словам президента, этот день напоминает о ключевой роли Литвы в мировой истории конца XX века. Как отметил Науседа, решимость и смелость людей «раскололи лед многолетней политической мерзлоты».

В начале 1990 года на территории Литвы дислоцировалось около пяти дивизий Советской армии, насчитывавших порядка 34,6 тыс. военных, 1000 танков, около 180 самолетов и 1901 бронемашину.

Вскоре после провозглашения независимости начался переговорный процесс, который длился несколько лет. Последний воинский эшелон российской армии безостановочно проследовал через железнодорожную станцию Кяна 31 августа 1993 года в 23:46.