Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что у Вашингтона есть основания беспокоиться из-за запасов боеприпасов на фоне продолжительных военных действий против Ирана. В Пентагоне тем временем предупреждают: дальнейшая концентрация сил на Ближнем Востоке может ослабить возможности США противостоять угрозам в других регионах мира.

На фоне очередного обмена ударами между США и Ираном вице-президент Джей Ди Вэнс в понедельник не стал отрицать опасения по поводу нехватки боеприпасов и возможного снижения способности американской армии реагировать на угрозы в других частях мира, передает Ynetnews.

При этом ответственность за сложившуюся ситуацию Вэнс возложил на предыдущую администрацию Джо Байдена. По его словам, президент Дональд Трамп сейчас работает над устранением этих проблем.

«Я считаю, что сегодня Соединенные Штаты находятся в настолько сильной позиции, насколько это вообще возможно, и под руководством президента мы будем становиться только сильнее», — заявил Вэнс.

По его словам, при администрации Байдена вооруженные силы США столкнулись с недостаточными инвестициями и нехваткой ресурсов.

«Очевидно, это нас беспокоит, но беспокоит из-за многолетнего недофинансирования вооруженных сил. И это как раз одна из тех проблем, которые президент Соединенных Штатов пытается исправить», — добавил вице-президент.

Пентагон предупреждал Трампа

Около месяца назад The New York Times сообщала, что Трамп рассматривал возможность нанесения нового «массированного удара» по Ирану. Однако высокопоставленные представители Пентагона якобы предостерегли президента от такого шага из-за нехватки ракет-перехватчиков и опасений, что американским силам будет сложно справиться с масштабным ответом Тегерана.

В воскресенье The Washington Post также сообщила, что высокопоставленные американские военные предупреждали министра обороны Пита Хегсета: крупномасштабные операции против Ирана невозможно поддерживать в течение длительного времени.

По их оценке, дальнейшая концентрация американских сил на Ближнем Востоке способна ограничить возможности вооруженных сил США противостоять угрозам в других регионах мира и даже негативно сказаться на способности обеспечить защиту самих Соединенных Штатов.

Трамп опубликовал видео с бомбардировкой острова

Вэнса также спросили об опубликованном Трампом в Truth Social созданном с помощью искусственного интеллекта видео, на котором показана воздушная бомбардировка острова. Президент сопроводил ролик заявлением о том, что остров Харк «разносят в клочья».

«Вы знаете, президент любит немного разнообразить свои публикации в социальных сетях. Он послал иранцам сигнал», — прокомментировал Вэнс.

Тем временем представители Ирана попытались снизить значение ночного обмена ударами с США, одновременно продолжив жесткую риторику в адрес Вашингтона.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что любые действия, угрожающие территориальной целостности страны, независимо от их масштаба, встретят «самый решительный ответ».

Командующий противовоздушной обороной объединенного штаба «Хатам аль-Анбия» Али Реза Эльхами также предупредил, что в случае любых действий против Ирана противник получит ответ.

Тегеран одновременно говорит о переговорах

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, находившийся с визитом в Кыргызстане, заявил, что американская сторона не выполнила взятые на себя обязательства.

При этом он подчеркнул, что Тегеран продолжает добиваться договоренностей и взаимопонимания.

По словам Пезешкиана, продолжение войны не отвечает интересам ни Ирана, ни региона, ни человечества в целом, а существующие проблемы следует решать путем диалога и сотрудничества.

США, в свою очередь, предупреждают о жестких санкциях против стран, продолжающих поддерживать экономические связи с Ираном.

Обмен ударами продолжается

В воскресенье вечером Соединенные Штаты нанесли удар по ракетным пусковым установкам Корпуса стражей исламской революции на острове Ларак. Спустя несколько часов американские представители сообщили об атаке Ирана на силы, размещенные в Иордании.

Утром иранские военные заявили, что с помощью беспилотников атаковали базу ВВС США в Объединенных Арабских Эмиратах.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что удар США был нанесен после того, как силы КСИР заметили за подготовкой к запуску ракет с морскими минами в направлении Ормузского пролива.

По его словам, американские силы завершили расчистку международных судоходных путей от мин, продолжают внимательно следить за ситуацией и готовы обеспечивать свободное движение торговых судов через Ормузский пролив.