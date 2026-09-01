Число подтвержденных жертв катастрофических наводнений и грязевых оползней в Гималаях на территории Непала и китайского Тибета превысило тысячу человек. По последним данным властей, 4462 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается уже седьмой день.

Подтвержденное число погибших в результате катастрофических наводнений и грязевых оползней в Гималаях в Непале и Тибетском регионе Китая превысило 1000 человек, свидетельствуют опубликованные во вторник данные властей.

В общей сложности 4462 человека считаются пропавшими без вести.

Катастрофа произошла утром минувшей среды. Только в Непале погибли 987 человек. Таким образом, общее подтвержденное число погибших в Непале и Китае достигло 1003 человек.

Поиски продолжаются седьмой день

Спасательные и поисковые работы продолжаются уже седьмые сутки. По мере проведения операции увеличивается количество обнаруженных погибших.

Одновременно сокращается число людей, которые числятся пропавшими без вести и о судьбе которых ничего не известно.

В настоящее время в Непале пропавшими без вести считаются 3916 человек.

В Тибете погибли 16 человек

В Тибетском регионе Китая подтверждена гибель 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести, сообщает китайская телекомпания CCTV.

Таким образом, официально подтвержденное число погибших в Непале и Китае составляет 1003 человека, а число пропавших без вести — 4462.

Тела погибших находят уже в Индии

Последствия катастрофы затронули и соседнюю Индию.

Власти индийского штата Уттар-Прадеш сообщили, что из рек, текущих со стороны Непала, извлечены тела 17 человек.

Предположительно, они также являются жертвами наводнений.

Индийские власти пытаются установить личности погибших. Эти 17 человек пока не включены в общую статистику жертв катастрофы.

Таким образом, официальное число погибших в результате стихийного бедствия в Гималаях уже превысило тысячу, однако окончательный масштаб трагедии пока неизвестен. Более 4400 человек остаются пропавшими без вести, поиски продолжаются седьмой день, а тела предполагаемых жертв стихии обнаруживают уже за пределами Непала — в реках на территории Индии.