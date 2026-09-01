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Дроны из воздушного пространства Латвии залетели в Эстонию: в небо подняли истребители НАТО 1 786

В мире
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребители НАТО

Ночная воздушная тревога, объявленная в Латвии, получила продолжение в соседней Эстонии. Беспилотники, представлявшие угрозу для воздушного пространства Латвии утром во вторник, залетели на территорию Эстонии. Их поиски продолжили истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сообщает эстонская национальная телерадиокомпания ERR.

В 3:11 Силы обороны Эстонии предупредили об угрозе с воздуха жителей уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа.

В 3:48 аналогичные предупреждения получили жители уездов Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

Дроны находились уже над Эстонией

Начальник Департамента стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии подполковник Уку Арольд сообщил ERR, что беспилотники находились в пределах эстонских границ. В связи с этим в воздух были подняты турецкие истребители.

«Были дроны, которые двигались параллельно восточной границе Эстонии, а также восточной границе Латвии и залетели в Эстонию, в связи с чем мы также объявили тревогу», — рассказал Арольд.

Сначала тревогу объявили в Латвии

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник предупреждение об угрозе со стороны беспилотников объявили и Национальные вооруженные силы Латвии (NBS).

В 2:00 жители Лудзенского края получили на мобильные телефоны сообщения о возможной угрозе в воздушном пространстве.

В 2:25 латвийская армия сообщила, что возможная угроза миновала.

Однако спустя чуть более часа ситуация повторилась уже в другой части страны.

В 3:37 NBS объявили о воздушной угрозе в Алуксненском крае. В связи с этим были активированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В 4:17 объявленная в Алуксненском крае угроза в воздушном пространстве была снята.

Таким образом, ночной инцидент затронул сразу две страны Балтии. По информации эстонской стороны, беспилотники двигались вдоль восточных границ Латвии и Эстонии, после чего залетели на эстонскую территорию. Для реагирования на угрозу были задействованы истребители НАТО.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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