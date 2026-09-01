Кароль Навроцкий вновь призвал правительство ФРГ выплатить Польше репарации за преступления Второй мировой войны. Он заявил, что эти средства помогли бы укрепить оборону страны.

Президент Польши Кароль Навроцкий вновь потребовал от Германии выплаты репараций за преступления национал-социалистов во время Второй мировой войны.

"Необходимы реальные действия, а не просто красивые слова. <…> Польше должны быть выплачены репарации", - заявил он во вторник, 1 сентября, выступая на полуострове Вестерплатте близ Гданьска по случаю 87-й годовщины нападения Германии на Польшу, с которого началась война.

По словам Навроцкого, Польша могла бы использовать средства из Германии для нужд собственных вооруженных сил и оборонной промышленности, отказавшись от привлечения западных кредитов. Таким образом, репарации могли бы послужить делу европейской безопасности, а Германия тем самым продемонстрировала бы, что выступает за "общую, коллективную безопасность в Европе", заявил он.

Призывая правительство ФРГ к выплатам репараций, Навроцкий также напомнил, что во время Второй мировой войны были убиты около шести миллионов польских граждан - 17 процентов населения того времени. Почти 90 процентов погибших были мирными жителями.

Польша оценивает ущерб в 1,3 трлн евро

Правый консерватор Навроцкий уже не в первый раз требует от ФРГ выплаты репараций, аналогичные требования выдвигали и другие польские политики. Конкретной суммы президент не называл. Однако в экспертном заключении комиссии польского парламента, подготовленном в 2022 году, размер компенсации был оценен в 1,3 триллиона евро (один триллион равен 1 000 миллиардов - прим. ред.).

Германия отвергает любые притязания Польши на выплаты репараций. С точки зрения правительства ФРГ, этот вопрос уже урегулирован в рамках договора 2+4 (ФРГ, ГДР и четыре страны-победительницы во Второй мировой войне - СССР, США, Великобритания и Франция) о внешнеполитических аспектах воссоединения Германии, пишет "Немецкая волна".