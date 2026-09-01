Президент Дональд Трамп выступил в защиту решения об участии России во встрече министров финансов стран "Большой двадцатки" (G20) на фоне критики со стороны европейских чиновников, которые не одобрили этот шаг, сообщает Time.

"Посмотрим, что будет, но нам нравится ладить со всеми. Одна из причин моего успеха в том, что я лажу со всеми", – заявил Трамп журналистам.

Издание отметило, что в понедельник, 31 августа, США приняли министра финансов России Антона Силуанова на встрече в Эшвилле, штат Северная Каролина, где собрались представители министерств финансов, главы центральных банков и другие международные деятели из 20 ведущих экономик мира.

В статье поясняется, что Россия остается членом "Группы двадцати", но министр финансов страны физически не принимал участия в саммитах с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Европейские чиновники по-прежнему настроены на изоляцию Москвы из-за войны", – отмечает издание.

Однако на этот раз министр финансов США Скотт Бессент встретился со своим российским коллегой в кулуарах мероприятия в Эшвилле. Министерство финансов России сообщило, что они обсудили российско-американское сотрудничество в финансовых вопросах и взаимодействие в рамках "Группы двадцати".

Представитель Министерства финансов сообщил изданию Axios, что Бессент и Силуанов обсудили мирный план Трампа по Украине и вопросы экономического роста.

Издание отметило, что этот шаг раздражил европейских лидеров, и, по некоторым данным, некоторые из них отказались участвовать в групповой фотосессии, если в ней будет присутствовать Силуанов. В то же время Бессент позировал для фотографии вместе с Силуановым в кулуарах саммита, передает информационное агентство УНИАН.