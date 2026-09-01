В результате атаки украинских беспилотников пострадал порт Усть-Луга на северо-западе России, расположенный на берегу Финского залива недалеко от границы с Эстонией. Об ударе сообщают украинские каналы мониторинга войны.

Факт атаки подтвердили и российские власти. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в районе порта зафиксированы повреждения и возник пожар.

«В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения в районе порта Усть-Луга, возник пожар. На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях уточняется. Отражение атаки продолжается», — написал Дрозденко в Telegram.

На опубликованной мониторинговым каналом Exilenova+ фотографии очевидца видно, как над местом удара поднимается дым.

Усть-Луга является крупнейшим российским портом на Балтийском море. Через его терминалы проходят нефть и нефтепродукты, уголь и минеральные удобрения.

С начала года украинские силы уже неоднократно атаковали порт Усть-Луга.