Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Удар у границ Балтии: украинские дроны атаковали крупнейший российский порт 0 296

В мире
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Удар по Усть-Луге

В результате атаки украинских беспилотников пострадал порт Усть-Луга на северо-западе России, расположенный на берегу Финского залива недалеко от границы с Эстонией. Об ударе сообщают украинские каналы мониторинга войны.

Факт атаки подтвердили и российские власти. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в районе порта зафиксированы повреждения и возник пожар.

«В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения в районе порта Усть-Луга, возник пожар. На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях уточняется. Отражение атаки продолжается», — написал Дрозденко в Telegram.

На опубликованной мониторинговым каналом Exilenova+ фотографии очевидца видно, как над местом удара поднимается дым.

Усть-Луга является крупнейшим российским портом на Балтийском море. Через его терминалы проходят нефть и нефтепродукты, уголь и минеральные удобрения.

С начала года украинские силы уже неоднократно атаковали порт Усть-Луга.

×
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
0
0
2
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лого популярной интернет-поатформы
Изображение к статье: Новые кадры, снятые внутри парома Filo Jet незадолго до его крушения.
Изображение к статье: Путешествие-сюрприз
Изображение к статье: Наводнение в Непале

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Крупным компаниям теперь запрещено просто уничтожать непроданную одежду, обувь
Бизнес
Изображение к статье: День знаний
Наша Латвия
Изображение к статье: В Австрии украли более 200 позолоченных статуэток
Культура &
Изображение к статье: Женщина протирает телевизор.
Люблю!
Изображение к статье: 91-летний американец Дейл Сандерс
Lifenews
Изображение к статье: 7 грубых ошибок при стирке верхней одежды
Люблю!
Изображение к статье: Крупным компаниям теперь запрещено просто уничтожать непроданную одежду, обувь
Бизнес
Изображение к статье: День знаний
Наша Латвия
Изображение к статье: В Австрии украли более 200 позолоченных статуэток
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео