Министр армии США Дэн Дрисколл подал в отставку. Белый дом подтвердил эту информацию после сообщений американских СМИ о разногласиях Дрисколла с министром обороны Питом Хегсетом. Если отставка будет принята, американская армия в разгар продолжающейся уже седьмой месяц войны с Ираном может остаться без постоянного гражданского руководства.

Министр армии США Дэн Дрисколл подал заявление об отставке, подтвердила в понедельник администрация Белого дома. Информация появилась на фоне сообщений о разногласиях Дрисколла с министром обороны США Питом Хегсетом.

Отвечая на вопрос о публикации Wall Street Journal, сообщившего об уходе Дрисколла, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли не стала опровергать эту информацию.

«Дрисколл был очень эффективен в продвижении повестки президента Дональда Трампа по возвращению Америке силы в Министерстве армии», — заявила Келли.

Она также отметила «выдающееся лидерство» Дрисколла во время американских военных операций, его работу по «возвращению акцента на боеготовность и летальность», а также участие в содействии переговорам между Россией и Украиной.

«Армия США сильнее, чем когда-либо, благодаря его работе бок о бок с главнокомандующим и военным министром», — добавила Келли.

Еще одна отставка в военном руководстве

Если заявление Дрисколла об отставке будет принято, он станет еще одним высокопоставленным представителем американского военного ведомства, покинувшим свой пост при администрации Трампа.

Дрисколл, который в прошлом учился на юридическом факультете вместе с нынешним вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом, поддерживал дружественные отношения с администрацией Трампа.

Однако у него возникли разногласия с Хегсетом.

Служил в Ираке и работал на кампанию Трампа

Дрисколл — ветеран американской армии, проходивший службу в Ираке.

В 2020 году он безуспешно баллотировался в Конгресс США, а в 2024 году работал советником Дональда Трампа во время его предвыборной кампании.

Министр армии США является гражданским должностным лицом, которое руководит и осуществляет надзор за Министерством армии США.

Он подчиняется министру обороны Соединенных Штатов и непосредственно в состав кабинета министров США не входит.

Армия может остаться без постоянного гражданского руководителя

На фоне войны с Ираном, которая продолжается уже седьмой месяц, уход Дрисколла может привести к тому, что армия США останется без постоянного гражданского руководства.

Ситуацию осложняет и то, что еще в апреле Хегсет снял с должности начальника штаба армии США Рэнди Джорджа.

Постоянного преемника Джорджа Хегсет до сих пор не выдвинул.

Таким образом, возможный уход Дэна Дрисколла происходит в непростой для американского военного руководства момент. На фоне продолжающейся войны с Ираном и отсутствия постоянного преемника начальника штаба армии новая кадровая перестановка может оставить один из ключевых видов вооруженных сил США без постоянного гражданского руководителя.