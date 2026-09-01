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Власти Украины прокомментировали атаку дронов, которые через Латвию влетели в Эстонию 3 2138

В мире
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дрон
ФОТО: BB.LV/AI

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил эстонского коллегу за понимание со стороны Таллина в вопросе беспилотников, которые, по его словам, случайно залетают на территорию страны во время украинских ударов по целям в РФ, пишет «Украинская правда».

Сибига поблагодарил главу МИД Эстонии за "чёткую и принципиальную позицию" в связи с очередным инцидентом с беспилотниками, которые этой ночью отклонились от курса на пути к российскому порту Усть-Луга.

"Инцидент прошлой ночью в Эстонии – ещё одно яркое напоминание об угрозах и последствиях войны РФ", – отметил Сибига.

Он высоко оценил "быструю и профессиональную реакцию" Эстонии и НАТО и предложил "укреплять противовоздушную оборону Украины и усиливать давление на Россию".

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед началом неформального заседания министров обороны стран Евросоюза в Ирландии первым назвал «национальность» боевых дронов летавших сегодня над Эстонией.

"Несколько часов назад… несколько, вероятно, украинских дронов вошли в воздушное пространство Эстонии", – заявил Певкур.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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