Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил эстонского коллегу за понимание со стороны Таллина в вопросе беспилотников, которые, по его словам, случайно залетают на территорию страны во время украинских ударов по целям в РФ, пишет «Украинская правда».

Сибига поблагодарил главу МИД Эстонии за "чёткую и принципиальную позицию" в связи с очередным инцидентом с беспилотниками, которые этой ночью отклонились от курса на пути к российскому порту Усть-Луга.

"Инцидент прошлой ночью в Эстонии – ещё одно яркое напоминание об угрозах и последствиях войны РФ", – отметил Сибига.

Он высоко оценил "быструю и профессиональную реакцию" Эстонии и НАТО и предложил "укреплять противовоздушную оборону Украины и усиливать давление на Россию".

Thank you, dear @Tsahkna, for your clear and principled message.



Russia’s war of aggression against Ukraine is increasingly threatening the security of Europe far beyond our borders. Last night’s incident in Estonia is yet another stark reminder of the threats and consequences… https://t.co/KFJC4GK8Lq — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 1, 2026

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед началом неформального заседания министров обороны стран Евросоюза в Ирландии первым назвал «национальность» боевых дронов летавших сегодня над Эстонией.

"Несколько часов назад… несколько, вероятно, украинских дронов вошли в воздушное пространство Эстонии", – заявил Певкур.