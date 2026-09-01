Саммит министров финансов стран G20 в США отметился неожиданным появлением российской делегации и первой с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году личной поездкой российского министра на встречу такого уровня. Глава Минфина России Антон Силуанов встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом. Его присутствие вызвало недовольство европейских участников и даже угрозу бойкота традиционной общей фотографии.

В ходе саммита министров финансов стран G20 в США состоялась встреча министра финансов США Скотта Бессента с российской делегацией, которую возглавляет министр финансов России Антон Силуанов. Об этом сообщили Fox Business и другие американские СМИ.

По данным СМИ, стороны обсуждали план президента США Дональда Трампа по прекращению развязанной Россией войны против Украины, а также экономическое сотрудничество между США и Россией.

Позднее Министерство финансов России подтвердило факт встречи двух министров.

Как говорится в сообщении российского ведомства, «обсуждались вопросы сотрудничества России и США в финансовой сфере, а также вопросы взаимодействия в рамках G20».

Трамп объяснил приглашение Силуанова

Комментируя присутствие российского министра на саммите G20 в Ашвилле, штат Северная Каролина, Дональд Трамп заявил, что Вашингтону «нравится хорошо ладить со всеми».

«Одна из причин, почему я так успешен, заключается в том, что я встречаюсь со всеми», — заявил Трамп.

Появление российского министра вызвало напряженность

Как сообщает New York Times, из-за неожиданного присутствия Антона Силуанова начало встречи G20 проходило в напряженной атмосфере.

Это был первый случай с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, когда российский министр лично присутствовал на подобной встрече.

Европейские союзники были возмущены решением американской стороны пригласить Силуанова на саммит.

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль публично осудил российского министра в связи с российской агрессией против Украины и выразил недовольство позицией США, решивших принять такого гостя.

Европейцы пригрозили бойкотировать общее фото

Недовольство европейских участников дошло до угрозы демонстративного шага.

Клингбайль и его коллеги из ряда европейских стран пригрозили отказаться от участия в традиционном групповом фотографировании министров, если в нем будет участвовать Силуанов.

Как отмечает издание, эта угроза подействовала: российского министра на общей фотографии не оказалось.

Таким образом, встреча министров финансов США и России стала одним из наиболее заметных политических эпизодов саммита G20. Москва и Вашингтон обсуждали финансовое и экономическое взаимодействие, а американские СМИ также сообщают о разговоре вокруг плана Трампа по прекращению войны в Украине. Одновременно сам факт приглашения российского министра впервые с 2022 года вызвал резкую реакцию европейских союзников США — вплоть до угрозы бойкота официальной фотографии.