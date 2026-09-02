Авиаперевозчик прогнозирует существенный рост цен на авиабилеты на короткие рейсы в 2027 году.

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair прогнозирует, что некоторым ее конкурентам будет "трудно поддерживать пропускную способность или даже выживать" этой зимой, если цены на нефть останутся высокими.

При этом лоукостер ожидает, что цены на авиабилеты на короткие рейсы могут существенно вырасти, если высокие цены на нефть не снизятся и в 2027 году, пишет The Independent.

Одновременно, на фоне нового витка роста цен на нефть, ирландская авиакомпания снизила собственный целевой показатель воздушного движения на следующий год, чтобы сократить использование незастрахованного топлива в зимний период.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), средняя цена авиационного топлива выросла на 8,2% в месячном исчислении и сейчас составляет около 156 долларов США за баррель, а за последний год – на 74,2%.

При этом Ryanair подчеркнула, что около 80% авиационного топлива на 2027 год у нее застраховано по цене 67 долларов США за баррель, что позволяет ей рассчитывать на еще один прибыльный год.

Однако, по ее мнению, высокая стоимость незастрахованного топлива означает, что "разумно" сократить риски в нерентабельный зимний период с ноября по март.

В результате Ryanair снизила свой целевой показатель пассажиропотока на 2027 год с 216 миллионов до 214 миллионов пассажиров, чтобы ограничить использование дорогостоящей незастрахованной нефти.

Авиационный кризис из-за войны в Иране

Как сообщалось, начавшаяся 28 февраля 2026 года США и Израилем военная операция против Ирана, среди прочего, серьезно ударила по авиационной отрасли. Рекордный рост цен на нефть потянул за собой подорожание и дефицит авиационного топлива, к которому многие авиакомпании оказались неготовы. Еще в апреле некоторые европейские авиакомпании начали отменять рейсы, чтобы оптимизировать свои полетные программы.

Лето авиакомпании в Европе прошли относительно спокойно, без серьезных отмен и скачков цены (некоторые даже наоборот начали снижать цены, чтобы успокоить клиентов), держась на заранее застрахованных объемов топлива. На фоне небольшого летнего затишья на Ближнем Востоке даже появилась надежда, что худших прогнозов удалось избежать, однако новые удары США по Иране снова взвинтили цены на нефть, передает информационное агентство УНИАН.