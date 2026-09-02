Германия обвинила Россию в причастности к подготовке нападения на аэропорт Лейпциг/Галле и объявила о серии ответных шагов. Берлин намерен закрыть российское генеральное консульство в Бонне, прекратить действие соглашения о Российском доме и усилить контроль за въезжающими в страну гражданами России. Кроме того, вопрос о предполагаемой российской гибридной активности Германия намерена поднять на уровне НАТО.

Федеральное правительство Германии заявило, что считает Россию ответственной за попытку нападения на аэропорт Лейпциг/Галле, произошедшую 4 августа. Немецкие власти утверждают, что такой вывод основан одновременно на материалах полицейского расследования, обстоятельствах подготовки преступления и информации разведывательных служб.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что совокупность имеющихся у властей данных, по мнению Берлина, свидетельствует о российской причастности.

«Полицейские расследования, характер подготовки преступления и данные разведывательных служб в совокупности доказывают российскую ответственность за попытку нападения на аэропорт Лейпцига», — заявил глава МВД.

Таким образом, немецкое правительство официально рассматривает произошедшее 4 августа не просто как уголовное преступление или отдельный инцидент, а как предполагаемую гибридную операцию, ответственность за которую Берлин возлагает на Москву.

Российское генконсульство в Бонне закроют

За обвинениями последовали дипломатические меры. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после консультаций с канцлером Фридрихом Мерцем распорядился закрыть генеральное консульство России в Бонне.

Согласно объявленному решению, генконсульство должно прекратить работу с 18 сентября.

Одновременно российский посол был вызван в Министерство иностранных дел Германии. Таким образом Берлин официально довел свою позицию до российской стороны.

Еще одной мерой станет прекращение действия договора, регулирующего работу Российского дома в Берлине. Власти Германии решили расторгнуть соответствующее соглашение.

Кроме того, предполагается ужесточить контроль при въезде российских граждан в Германию. Подробности новых требований и то, насколько широко они будут применяться, пока не раскрываются.

Спецслужбы получат дополнительные возможности

Дипломатическими шагами немецкое правительство ограничиваться не собирается.

Власти намерены расширить круг лиц, которые могут находиться под наблюдением в связи с возможными гибридными угрозами. Также планируется принять дополнительные меры по линии германских специальных служб.

Какими именно будут эти меры, официально пока не сообщается. В Берлине не раскрывают детали, связанные с предполагаемыми изменениями в работе разведывательных и контрразведывательных структур.

При этом немецкие власти дают понять, что рассматривают предполагаемую подготовку нападения в Лейпциге в более широком контексте.

По оценке правительства Германии, речь идет не об одиночном эпизоде, а о части серии гибридных операций, которые Берлин связывает с Россией.

«Германия ежедневно становится целью гибридной войны»

Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что Германия фактически ежедневно сталкивается с проявлениями гибридной войны.

По его словам, произошедшее вокруг аэропорта Лейпциг/Галле свидетельствует о том, что предполагаемые организаторы подобных операций готовы переходить к действиям, последствия которых могут оказаться значительно серьезнее прежних инцидентов.

Именно поэтому власти Германии решили дать происходящему жесткий политический ответ и одновременно усилить внутренние меры безопасности.

Вместе с тем Добриндт особо подчеркнул, что, несмотря на использование понятия «гибридная война», Германия не считает себя находящейся в состоянии войны с Российской Федерацией.

Эта оговорка принципиальна: Берлин отделяет обвинения в проведении гибридных операций от прямого военного конфликта между двумя государствами.

Берлин вынесет вопрос на уровень НАТО

История с Лейпцигом теперь должна выйти и на международный уровень.

Правительство Германии намерено поставить вопрос о предполагаемой российской гибридной активности перед Североатлантическим советом — главным политическим органом НАТО.

Как ожидается, уже завтра постоянный представитель Германии при Североатлантическом альянсе представит союзникам материалы, которые Берлин считает доказательствами российской причастности к подготовке нападения в Лейпциге.

Таким образом Германия стремится добиться обсуждения произошедшего уже не только как двусторонней проблемы в отношениях Москвы и Берлина, но и как вопроса безопасности всего Североатлантического альянса.

Дальнейшая реакция НАТО будет зависеть в том числе от того, насколько убедительными союзники сочтут представленные Германией доказательства и какую оценку дадут предполагаемой операции.

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль, комментируя объявленные решения, подчеркнул, что власти намерены продемонстрировать способность государства противодействовать подобным угрозам.

«Германия остается безопасной страной и будет защищаться от противников, которые стремятся посеять страх и неуверенность», — заявил глава германского МИД.

От обвинений — к конкретным мерам

Таким образом, расследование событий в аэропорту Лейпциг/Галле переросло в серьезный дипломатический конфликт между Берлином и Москвой. Германия не только публично возложила ответственность за предполагаемую подготовку нападения на Россию, но и объявила о конкретных ответных шагах — от закрытия генконсульства и прекращения соглашения о Российском доме до усиления пограничного контроля и работы спецслужб.

Одновременно Берлин переводит конфликт на уровень НАТО, намереваясь представить союзникам имеющиеся у него доказательства. При этом германское руководство подчеркивает важную границу: несмотря на обвинения Москвы в гибридных действиях и беспрецедентно жесткую реакцию, Германия не считает происходящее состоянием войны с Россией.

Теперь ключевым вопросом становится то, какие именно доказательства Берлин представит союзникам по НАТО и последуют ли вслед за германскими решениями дополнительные меры со стороны других стран альянса.

Могу также сделать этот вариант более газетным и жестким по стилю — в духе первой полосы, сохранив весь объем.