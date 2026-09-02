Президент Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встрече формата «ШОС+» в Бишкеке. В ходе выступлений глава государства назвал ключевыми направлениями работы на евразийском пространстве укрепление доверия, развитие торговли, цифровизацию и транспортную взаимосвязанность.

В частности, Токаев заявил о важности объединения потенциалов китайской инициативы «Один пояс, один путь» и Транскаспийского маршрута (ТМТМ). Эти же тезисы легли в основу его интервью агентству «Синьхуа», в котором Токаев детально раскрыл стратегические перспективы отношений, торгово-экономического и транспортного партнерства между Казахстаном и Китаем:

Отношения между Казахстаном и Китаем в настоящее время находятся на беспрецедентно высоком уровне. Астана готова последовательно укреплять вечное всестороннее стратегическое партнерство с Пекином, наполняя его новым содержанием и открывая новые горизонты сотрудничества. Об этом заявил на днях в эксклюзивном письменном интервью агентству Синьхуа президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Казахстан и Китай объединены протяженной границей и многовековой историей добрососедства. "Как гласит известная казахская пословица: "Жолы бірдің – жүгі бір" /"У идущих одной дорогой – единая судьба"/. Именно такие взаимоотношения двух стран отвечают коренным интересам наших народов, служат важным фактором мира и стабильности на всем евразийском пространстве", – отметил он.

К.-Ж. Токаев выразил искреннюю благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за доброе отношение к Казахстану. "Наш постоянный политический диалог стал ключевым центром казахско-китайского стратегического партнерства", – добавил он.

"Наше стратегическое партнерство приобрело по-настоящему всеобъемлющий характер, оно охватило все ключевые сферы – от торговли, инвестиций, энергетики и транспорта до промышленной кооперации, сельского хозяйства, цифровизации, медицины, науки, образования и культуры", – подчеркнул президент.

К.-Ж. Токаев заявил, что двусторонняя торговля продолжает устанавливать новые рекорды. Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. Одним из стратегических направлений стали транспорт и логистика. Казахстан является естественным связующим звеном между Востоком и Западом. "Совместно с китайскими партнерами мы превращаем это географическое преимущество в современную транспортно-логистическую инфраструктуру евразийского масштаба, – сказал он. – Развитие мегапроекта "Пояс и путь", Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительство новых железнодорожных линий, расширение сухих портов и логистических терминалов, модернизация пограничной инфраструктуры формируют принципиально новую конфигурацию транспортных связей между Азией и Европой."

По словам казахстанского лидера, приоритетное место в сотрудничестве занимает Транскаспийский международный транспортный маршрут или Средний коридор, который становится важнейшим звеном транспортного сообщения между Китаем и Европой. "Наша общая задача – сделать этот маршрут максимально конкурентоспособным. Поэтому особое значение мы придаем внедрению "умной таможни", цифровизации документооборота, синхронизации информационных систем, автоматизации пограничных процедур", – подчеркнул глава государства.

Взаимодействие между Казахстаном и Китаем выходит на новый качественный уровень. Сегодня оно охватывает все более широкий спектр направлений – от традиционного сотрудничества в реальном секторе до развития партнерства в области цифровой экономики, заявил К.-Ж. Токаев.

По его словам, особое значение приобретает технологическое измерение сотрудничества. Китай занимает лидирующие позиции в мире в сферах искусственного интеллекта, цифровых технологий, робототехники, новых источников энергии и высокотехнологичного производства. Казахстан, в свою очередь, взял курс на ускоренную цифровую трансформацию.

2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. "Во время недавнего визита в Шанхай для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту мною были проведены содержательные встречи с руководителями ведущих китайских технологических компаний. Выявлен взаимный интерес к реализации совместных проектов в цифровой экономике, интеллектуальном производстве, электронной коммерции, научных исследованиях и подготовке кадров. Именно технологическое сотрудничество может стать одним из наиболее важных направлений нового этапа казахско-китайского сотрудничества", – добавил он.

К.-Ж. Токаев подчеркнул, что ИИ призван служить развитию всего человечества. Государства должны иметь справедливый доступ к современным технологиям, знаниям и вычислительным ресурсам. "В этом вопросе наши подходы созвучны с позицией Китая. В июле текущего года в Шанхае Казахстан вошел в число 29 государств-основателей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта /WAICO/. Это значительный шаг на пути к формированию открытой и эффективной международной системы координации усилий стран в сфере искусственного интеллекта", – отметил он.

Казахстан и Китай динамично взаимодействуют на международной арене. "Мы придерживаемся схожих позиций по вопросам укрепления центральной роли Организации Объединенных Наций, защиты принципов международного права, продвижения медиации и подлинной многосторонности, а также мирного урегулирования конфликтов", – отметил К.-Ж. Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан твердо придерживается политики одного Китая, выступает против нарушений принципа территориальной целостности государств. Казахстан продолжит координацию с Китаем в рамках ООН, ШОС, СВМДА и всецело поддерживает сотрудничество в формате "Центральная Азия – Китай".

Президент заявил, что в текущем году ШОС отмечает свое 25-летие. Организации удалось сохранить самое главное – "шанхайский дух", основанный на взаимном доверии, равноправии, диалоге, уважении культурного многообразия и стремлении к совместному развитию. Он рассматривает эти принципы в качестве "стандарта" международного сотрудничества.

К.-Ж. Токаев отметил, что в следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. Наряду с официальными политическими и экономическими связями активное развитие получили прямые контакты между гражданами двух стран. Проведение в 2026 году "Перекрестного года культуры" Казахстана и Китая стало ярким подтверждением этой тенденции.

Глава государства отметил, что сегодня десятки тысяч казахстанских студентов обучаются в Китае. Одновременно растет число китайских граждан, выбирающих казахстанские университеты. В Казахстане успешно работают филиалы ведущих китайских вузов, "Мастерские Лу Баня", расширяются программы академической мобильности и межвузовского сотрудничества.

Значительный импульс развитию туризма придало введение взаимного безвизового режима. По итогам 2025 года количество китайских туристов, посетивших Казахстан, достигло 962 тыс., что на 47 проц. больше показателя 2024 года, добавил К.-Ж. Токаев.

"Мы хотим показать китайским друзьям Казахстан во всем его многообразии – современную Астану и древний Туркестан, горы Алматы и уникальные ландшафты Мангистау, Великую степь и наследие Великого Шелкового пути, нашу музыку, национальные инструменты, кухню и традиции гостеприимства. В то же время Казахстан с большим интересом открывает для себя Китай – страну древней цивилизации, которая сегодня демонстрирует впечатляющий пример развития", – заключил президент.