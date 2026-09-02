Киев может остаться без отопления на несколько месяцев даже в случае полного восстановления поврежденных теплоэлектроцентралей, поскольку они будут оставаться уязвимыми для новых российских атак. Такое мнение высказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Новости.Live".

"Даже при восстановлении ТЭЦ мы можем остаться без тепла на месяцы", – сказал эксперт.

По его словам, ситуация с Дарницкой ТЭЦ-4 пока остается неопределенной. В то же время работы по восстановлению ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 продолжаются. При этом Попенко подчеркнул, что само по себе восстановление теплоэлектроцентралей не будет означать, что Киев будет полностью защищен от перебоев с отоплением.

"Российские ракеты в любой момент при "благоприятной" очень морозной погоде могут разрушить эти ТЭЦ, и Киев может на некоторое время остаться без тепла", – отметил эксперт.

Он также напомнил, что ранее Киев уже сталкивался с длительным отсутствием тепла, когда жители отдельных районов оставались без отопления в течение нескольких недель.

Зима в Украине

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщал, что предстоящая зима будет сложной как для жителей городов, так и для жителей сельской местности, а цены на дрова будут высокими из-за подорожания дизельного топлива.

Ранее энергетический эксперт Юрий Корольчук рассказывал, что даже при обычной зиме в квартирах киевлян температура может опуститься до 12–15 °C. Поскольку столичные ТЭЦ физически не восстановят работу на все 100% и зимой будут вырабатывать меньше тепла.

В свою очередь офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ, военный, предприниматель и банкир Андрей Онистрат заявил, что из-за критической нехватки ракет ПВО РФ, вероятно, полностью уничтожит крупные украинские ТЭС еще до наступления морозов. Поэтому, по его мнению, украинцам уже сейчас стоит подумать, где они перезимуют, сообщает информационное агентство УНИАН.