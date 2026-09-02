В Германии за одни сутки произошли два подозрительных инцидента на объектах критической энергетической инфраструктуры. После событий на подстанции в Бергхайме полиция уже не считает основной версией обычную техническую неисправность и говорит о преднамеренных действиях. Последствия оказались серьезными: от сети пришлось отключить пять энергоблоков общей мощностью 4200 мегаватт. А всего несколькими часами ранее неизвестные пытались устроить короткие замыкания на другой подстанции — в Бранденбурге.

Вечером 1 сентября чрезвычайное происшествие произошло на подстанции оператора магистральных электросетей Amprion в районе Бергхайм-Райдт федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, сообщил представитель полиции немецкой телерадиокомпании WDR.

Местные жители сообщали о громких хлопках, а на снятых очевидцами видео были видны яркие электрические вспышки.

Первоначально произошедшее рассматривали как техническую неисправность. Сначала сообщалось о коротком замыкании, позднее оператор Amprion уточнил, что произошел контакт с землей, приведший к нарушению работы оборудования.

Однако полиция после начала расследования заявила, что не считает случившееся обычной аварией.

«Мы исходим не из технической неисправности, а из преднамеренного действия», — заявил представитель полиции Эссена.

Что именно произошло на территории подстанции и каким образом было повреждено оборудование, сейчас устанавливают следователи.

Пять энергоблоков пришлось отключить

Сам оператор Amprion подтвердил серьезный инцидент.

В компании сообщили, что вечером во вторник в районе подстанции Rommerskirchen в Рейнской области произошло событие, которое повлияло на работу линий, обеспечивающих электроснабжение электростанций.

В результате возникли проблемы на объектах энергетической компании RWE Power.

В нескольких километрах от подстанции расположены крупные буроугольные электростанции Нидерауссем и Нойрат.

По информации RWE, последствия инцидента затронули пять энергоблоков. Суммарная выведенная из сети генерирующая мощность составила около 4200 мегаватт.

Два энергоблока планировалось вернуть в сеть уже утром 2 сентября, еще один — позднее в течение дня.

Восстановление работы оставшихся двух блоков может занять значительно больше времени. По предварительным оценкам, вновь подключить их к сети удастся только к выходным.

При этом энергоснабжение населения не нарушено. В Amprion подчеркивают, что жилые дома продолжают получать электричество в обычном режиме.

Второй подозрительный случай за один день

Особое внимание следователей привлекло то, что происшествие в Бергхайме стало уже вторым подозрительным инцидентом на высоковольтной инфраструктуре Германии за одни сутки.

Утром 1 сентября неизвестные попытались вызвать короткие замыкания на подстанции возле буроугольной электростанции Яншвальде в Бранденбурге.

Там были обнаружены самодельные устройства. По данным немецких СМИ, по меньшей мере одно из них сработало, тогда как остальные не взорвались.

Власти рассматривают версию преднамеренной атаки на энергетическую инфраструктуру.

Теперь следователям предстоит установить, существует ли связь между событиями в Бранденбурге и Северном Рейне — Вестфалии.

Дрон или пиротехника?

Одним из ключевых вопросов остается способ, которым могла быть совершена предполагаемая диверсия в Бергхайме.

Полиция пока не хочет раскрывать эту информацию и не комментирует версии о возможном применении беспилотника или пиротехнических средств.

При расследовании инцидента в Бранденбурге, в частности, изучалась версия использования пиротехники для провоцирования коротких замыканий.

Правоохранительные органы пока не сообщают, обнаружены ли в Бергхайме какие-либо устройства или другие предметы, которые могли использоваться для повреждения подстанции.

Также официально не называется возможный мотив произошедшего.

К расследованию может подключиться Генеральная прокуратура

Расследование ведет полиция Эссена, которая находится в постоянном контакте с оператором электросетей Amprion и энергетической компанией RWE.

Хотя территориально за район Рейн-Эрфт отвечает полиция Кёльна, ее сотрудники в это время были заняты другой крупной операцией. Поэтому руководство расследованием взяла на себя полиция Эссена, имеющая необходимые возможности для работы с подобными масштабными происшествиями.

Первоначально дело находится в ведении прокуратуры Кёльна.

Однако не исключено, что к расследованию подключится Генеральная прокуратура. Это ведомство, среди прочего, занимается расследованием террористических преступлений и преступлений, совершенных по террористическим мотивам.

Сам по себе такой возможный переход дела пока не означает, что произошедшее официально признано терактом. Следователям еще предстоит определить характер и мотив предполагаемой атаки.

Почему подстанции настолько важны

Высоковольтные подстанции являются одним из ключевых элементов энергосистемы.

Они необходимы для преобразования электрического напряжения с одного уровня на другой. Для передачи электроэнергии на большие расстояния используется сверхвысокое напряжение, однако непосредственно предприятия и жилые дома использовать такой ток не могут.

На подстанциях напряжение преобразуется до необходимого уровня, после чего электроэнергия может поступать дальше по сети.

Кроме того, через подобные объекты электроэнергия, произведенная возобновляемыми источниками, поступает из распределительных сетей в магистральную энергосистему.

Всего в Германии насчитывается около 300 подобных подстанций.

Именно поэтому преднамеренное повреждение такого объекта потенциально способно иметь последствия далеко за пределами места происшествия.

Два подозрительных инцидента на высоковольтных объектах менее чем за сутки заставили немецкие власти обратить особое внимание на защищенность энергетической инфраструктуры. В Бергхайме полиция уже говорит о преднамеренном действии, а последствия оказались масштабными — из сети временно вывели 4200 мегаватт генерирующей мощности. Однако кто стоит за произошедшим, каким способом была совершена предполагаемая диверсия и связаны ли между собой два инцидента, пока неизвестно. Именно ответы на эти вопросы теперь должны дать полиция и прокуратура.