Польские дайверы обнаружили в Балтийском море обломки двух немецких подводных лодок времен Второй мировой войны — U-583 и U-649. Субмарины пролежали на дне более 80 лет. Вместе с ними покоятся останки 80 моряков, а внутри могут по-прежнему находиться боеприпасы и личные вещи экипажей.

Как сообщает Euronews со ссылкой на немецкое агентство dpa, речь идет о двух подлодках германского военно-морского флота, затонувших в 1941 и 1943 годах. Информацию об обнаружении подтвердил историк Кристиан Любке из Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями.

Deutsche Welle отмечает, что обе находки были сделаны польскими исследователями Балтийского моря.

Искали несколько лет и нашли с третьей попытки

Подлодку U-583 обнаружили 15 июля участники польского объединения исследователей затонувших судов Stowarzyszenie Wyprawy Wrakowe совместно с гидрографической компанией Geoings Polska.

По данным Deutsche Welle, она находится восточнее острова Борнхольм, у границы польской экономической зоны. Глубина в районе обнаружения подлодки составляет около 70 метров.

Поиски U-583 велись не впервые — успешной стала третья экспедиция. Руководитель польской ассоциации Петр Вытыховский рассказал, что корпус подлодки сохранился очень хорошо и практически цел, хотя сильно опутан рыболовными сетями.

Вторую субмарину — U-649 — обнаружили несколько позже. Точные координаты ее местонахождения пока не разглашаются.

U-583 затонула за несколько минут

Обе подлодки погибли не в бою. Как пишет Euronews, причиной их гибели стали столкновения с другими немецкими субмаринами во время учебных выходов.

U-583, построенная в 1940 году на гамбургской верфи Blohm & Voss, затонула 15 ноября 1941 года после столкновения с U-153.

Авария развивалась настолько быстро, что подлодка за считаные минуты наполнилась водой и ушла на дно. Погибли все 45 находившихся на борту моряков. Их средний возраст составлял около 24 лет.

Из второй подлодки спаслись 11 человек

U-649 постигла похожая судьба 24 февраля 1943 года. Она также столкнулась с другой немецкой субмариной в условиях плохой видимости.

По данным Euronews и Deutsche Welle, на этот раз части экипажа удалось спастись. Выжили 11 человек. Некоторые моряки смогли покинуть субмарину через торпедные аппараты, воспользовавшись аварийным снаряжением.

Однако 35 членов экипажа погибли. Средний возраст моряков составлял около 23 лет.

Таким образом, две обнаруженные подлодки стали местом гибели в общей сложности 80 человек.

Поднимать подлодки со дна не собираются

Подъем U-583 и U-649 не планируется. Как отмечает Euronews, внутри могут по-прежнему находиться торпеды и другие взрывоопасные боеприпасы, а сами затонувшие суда фактически являются морскими воинскими захоронениями.

Существует и другая проблема — охотники за военными сувенирами. Затонувшие немецкие субмарины привлекают дайверов, которые могут пытаться проникнуть внутрь в поисках сохранившихся предметов.

Особенно уязвимой считается U-649: у нее открыты люк и один из торпедных аппаратов, что облегчает доступ внутрь.

По информации Deutsche Welle, Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями рассматривает возможность обратиться к польским властям с просьбой установить вокруг затонувших подлодок зоны, закрытые для погружений. Это должно защитить места гибели моряков от возможного разграбления.

Поднимать останки погибших на поверхность также не планируется.