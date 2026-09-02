Евросоюз вызвал российского посла после инцидента с беспилотниками в аэропорту Лейпцига и рассматривает возможность введения новых санкций против граждан и компаний России. Германия ранее обвинила Москву в попытке организовать диверсию после того, как в прошлом месяце в аэропорту были обнаружены дроны со взрывчаткой, сообщает AFP.

Произошедшее усилило обеспокоенность ЕС и НАТО в связи с предполагаемыми попытками России дестабилизировать страны, поддерживающие Украину, с помощью диверсий.

Вопрос обсуждается на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Ирландии.

«Мы обсуждаем атаки в Лейпциге, и очевидно, что они имеют все признаки терроризма, спонсируемого государством», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, открывая встречу.

«Вопрос в том, что мы собираемся с этим делать?» — добавила она.

Каллас сообщила, что Евросоюз вызвал российского посла. По ее словам, аналогичные шаги предпринимают и государства — члены ЕС.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также заявил, что российского посла вызвали в Париже.

«Мы не позволим, чтобы столь серьезное преступление осталось безнаказанным», — подчеркнул французский министр.

Под санкции могут попасть еще 1600 человек и организаций

Каллас сообщила, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят введение санкций еще против 1600 физических лиц и организаций, связанных с российской военной промышленностью.

По ее словам, гибридные атаки, происходящие в разных странах Европы, должны стать предупреждением и для тех государств, которые до сих пор занимали менее жесткую позицию по этому вопросу.

«Наблюдая эти гибридные атаки по всей Европе, я думаю, что они также являются предупреждением тем странам, которые не были столь тверды в этом вопросе», — сказала Каллас.

По ее словам, для прекращения войны европейским странам необходимо объединить усилия и усилить давление.

«Если мы хотим положить конец этой войне, мы все должны сосредоточить свои усилия. Необходимо перейти на новый уровень», — подчеркнула глава европейской дипломатии.

Литва призывает Европу реагировать жестче

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал европейские страны предпринять дополнительные меры для противодействия угрозам со стороны Москвы.

«Нам необходимо рассмотреть, какие возможности имеются в нашем распоряжении, и реагировать, поскольку очевидно, что Россия не видит политических последствий гибридной деятельности, направленной против нас», — заявил Будрис.

По словам главы литовского МИД, подобные действия не заставят европейские страны отказаться от поддержки Украины или ослабить давление на Россию.

«Они не удержат нас ни от оказания поддержки Украине, ни от давления на Россию. Наоборот, мы должны это давление усилить», — подчеркнул министр.

Таким образом, инцидент в аэропорту Лейпцига стал поводом для обсуждения на уровне ЕС не только дипломатической реакции, но и возможного расширения санкций против лиц и организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом.