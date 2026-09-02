Парламент Эстонии в среду, 2 сентября, избрал новым президентом страны канцлера права Юлле Мадизе. За единственного кандидата проголосовал 71 депутат — этого оказалось достаточно для избрания главы государства. В октябре Мадизе сменит на президентском посту Алара Кариса.

Для избрания президента кандидат должен получить поддержку не менее двух третей депутатов парламента — как минимум 68 голосов. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.

За Юлле Мадизе проголосовал 71 парламентарий.

Нынешний президент Эстонии Алар Карис решил не баллотироваться на второй пятилетний срок. В октябре его на посту главы государства сменит Мадизе.

Кто такая Юлле Мадизе

51-летняя Юлле Мадизе — юрист, с 2015 года занимающая должность канцлера права Эстонии.

Канцлер права следит за тем, чтобы законодательные акты всех уровней соответствовали Конституции, а также выполняет функции омбудсмена.

С 1998 по 2002 год Мадизе возглавляла департамент публичного права Министерства юстиции Эстонии.

С 2009 по 2015 год она была юридическим советником президента Эстонии.

Юлле Мадизе получила степени бакалавра и магистра права в Тартуском университете, а докторскую степень в области государственного управления — в Таллиннском техническом университете. Она также была профессором в обоих университетах.

51-летняя Мадисе станет второй женщиной, занявшей пост президента Эстонии. Керсти Кальюлайд возглавляла государство с 2016 по 2021 год.

В должность вступит в октябре

В Эстонии президент выполняет преимущественно представительские функции. Один человек не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд.

Таким образом, в октябре Юлле Мадизе сменит Алара Кариса и станет президентом Эстонии на ближайшие пять лет. Для 51-летнего юриста, которая более десяти лет занимала пост канцлера права и ранее работала советником президента, избрание главой государства станет новым этапом многолетней карьеры на государственной службе.