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Путин включил в свой кортеж пикап с пулеметом и стал использовать в поездках закрытый трап 4 1189

В мире
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Путин во Владивостоке

Во время поездки Владимира Путина во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме в составе его кортежа заметили пикап с зенитным пулеметом.

Кадры с президентской колонной у аэропорта опубликовал местный паблик Svodka-25. Кроме того, вдоль маршрута следования кортежа выставили военных и военную технику. Местные жители в чатах пожаловались на пробки из-за перекрытий дорог.

Во Владивостоке Путин также во второй раз воспользовался закрытым трапом с арочным ограждением, обратили внимание «Сибирь. Реалии». Впервые такую конструкцию заметили 31 августа во время поездки президента в Бишкек на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Когда Путин совершал визиты в Казахстан в мае, в Новосибирск в августе и в Индию в прошлом декабре, он спускался по обычному открытому трапу. Военный эксперт Давид Шарп связал перемены с усилением мер безопасности. По его словам, если стекло вокруг трапа бронированное, оно сможет защитить Путина в уязвимой позиции — на участке между самолетом и землей, пока его не прикрывает охрана.

В начале мая источники Financial Times сообщили, что в последние месяцы охрана Путина была значительно усилена. По данным собеседников издания, он стал чаще проводить время в подземных бункерах из-за нарастающих опасений за свою жизнь в связи с возможной попыткой покушения или госпереворота. В том же месяце в кортеже Путина впервые заметили бронеавтомобиль с местом для пулеметчика и машину с системой радиоэлектронной борьбы, а воздушное пространство контролировал вертолет.

Близкий к Кремлю источник издания говорил, что в целях дезориентации возможных злоумышленников президентские кортежи стали курсировать по столице без самого Путина, чтобы скрыть его реальное местонахождение, передает The Moscow Times.

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#Путин #безопасность
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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