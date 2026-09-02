Участие России во встрече министров финансов стран G20 в США вызвало разногласия среди западных союзников. Вашингтон настоял на присутствии российской делегации, объяснив это необходимостью сохранять каналы диалога, тогда как Германия, Канада и ряд европейских стран выступили против любых сигналов возвращения к обычным отношениям с Москвой.

Встреча министров финансов и руководителей центральных банков стран «Большой двадцатки» прошла в Эшвилле, штат Северная Каролина. Россию на переговорах представлял министр финансов Антон Силуанов, передает Entrevue.

Для главы российского Минфина это стало первым личным участием во встрече такого формата после начала полномасштабных военных действий России против Украины.

Приглашение российского министра вызвало недовольство части западных делегаций. Канада и несколько европейских государств заявили, что не считают возможным относиться к России как к обычному участнику международных встреч, пока продолжается война в Украине.

Особенно жестко высказался министр финансов Германии Ларс Клингбайль. Он отверг возможность воспринимать присутствие российской делегации как признак постепенной нормализации отношений с Москвой.

Вашингтон выступил за сохранение диалога

Американская сторона, напротив, публично защитила принятое решение.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что присутствие представителей России на подобных встречах позволяет сохранять возможность для диалога.

Тем самым Вашингтон продемонстрировал, что не намерен поддерживать полное исключение Москвы из ключевых многосторонних международных форматов, несмотря на призывы ряда европейских стран продолжать дипломатическую и экономическую изоляцию России.

Разногласия вокруг российской делегации фактически продемонстрировали различия в подходах западных государств. Если часть европейских стран считает необходимым избегать шагов, которые могут быть восприняты как возвращение к прежним отношениям с Москвой, то американская администрация делает акцент на сохранении площадок для переговоров.

При этом присутствие России на встрече G20 само по себе не означает отмены санкций или официальной нормализации отношений между Москвой и западными государствами.

G20 не смогла договориться и по Китаю

Россия оказалась не единственным вопросом, по которому участники встречи столкнулись с серьезными разногласиями.

Заседание завершилось без традиционного совместного коммюнике. На этот раз причиной стали противоречия вокруг Китая, торгового дисбаланса и экономической политики Пекина.

Остальные 19 участников поддержали проект документа, содержавший призыв к сокращению рыночных искажений. Однако Китай с предложенной формулировкой не согласился.

Поскольку решения такого уровня требуют консенсуса, принять единое итоговое коммюнике не удалось.

В результате Соединенные Штаты как принимающая сторона опубликовали отдельное заявление председателя вместо общего документа всех участников.

При этом войны в Украине и на Ближнем Востоке непосредственно в итоговом заявлении упомянуты не были.

Встреча в Эшвилле в итоге продемонстрировала сразу несколько линий разлома внутри G20. Европейские страны и США разошлись в оценке того, насколько далеко следует заходить в изоляции России, а спор вокруг экономической политики Китая не позволил принять совместное коммюнике. Вашингтон при этом дал понять: несмотря на продолжающуюся войну и давление европейских союзников, США считают сохранение прямого диалога с Москвой на площадке G20 необходимым.