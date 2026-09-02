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СБУ заявила о сорванном покушении на российского оппозиционера: имя цели держат в тайне 0 132

В мире
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки заявила о предотвращении теракта, который, по версии украинской стороны, готовила российская ФСБ против одного из лидеров российского оппозиционного движения. Имя предполагаемой цели СБУ не раскрывает. Одновременно украинские Telegram-каналы сообщают о перестрелке между сотрудниками СБУ и военной разведки в Киеве, однако официального подтверждения этой информации нет.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила 2 сентября, что совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР) предотвратила предполагаемый теракт против российского оппозиционного деятеля.

По утверждению СБУ, организацией покушения занималась Федеральная служба безопасности России.

В сообщении украинской спецслужбы предполагаемая цель названа «одним из лидеров российского оппозиционного политического национального движения». Указывается, что этот человек приехал на Украину для участия в мероприятиях, посвященных Дню независимости страны.

Других сведений о личности человека, против которого готовилось покушение, СБУ не приводит.

СМИ называют два имени

Независимое российское издание SOTAvision обратило внимание, что в последнее время из известных представителей российской оппозиционной среды на Украине находились лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский и юрист Марк Фейгин.

При этом никаких официальных данных о том, что именно Покровский или Фейгин являлись целью предполагаемого покушения, нет.

СБУ также не раскрывает подробностей операции и обстоятельств, при которых предполагаемый теракт удалось предотвратить.

Сообщается о перестрелке в Киеве

Параллельно украинские Telegram-каналы «Киевский движ» и «Труха» сообщили о перестрелке в Киеве, которая якобы произошла между сотрудниками СБУ и ГУР.

Украинские правоохранительные органы эту информацию пока не комментировали. Поэтому обстоятельства предполагаемого инцидента и сам факт перестрелки официально не подтверждены.

По версии, распространяемой Telegram-каналами, произошедшее может быть связано с исчезновением заместителя командира воюющего на стороне Украины Русского добровольческого корпуса (РДК) Степана Каплунова.

В РДК ранее заявили об исчезновении Каплунова

Днем ранее Русский добровольческий корпус сообщил, что несколько дней назад неизвестные люди якобы «похитили» Степана Каплунова во дворе его дома.

В том же сообщении РДК одновременно использовалась формулировка о том, что участник формирования был «задержан».

Кто именно мог задержать Каплунова, где он сейчас находится и связано ли его исчезновение с сообщениями о событиях в Киеве, официально не сообщается.

Таким образом, на данный момент официально украинская сторона заявляет лишь о предотвращении предполагаемого теракта, ответственность за подготовку которого СБУ возлагает на ФСБ России. Имя возможной цели не называется. Сообщения о перестрелке между сотрудниками СБУ и ГУР и ее возможной связи с исчезновением представителя РДК пока остаются неподтвержденной информацией Telegram-каналов.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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