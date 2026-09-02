2 сентября на востоке Синайского полуострова в Египте произошла крупная авария автобуса, в результате которой погибли 16 человек и еще 28 получили ранения. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Авария произошла на дороге, соединяющей популярные туристические города Дахаб и Нувейба на восточном побережье Южного Синая. После происшествия к месту аварии были направлены 20 машин скорой помощи, которые доставляли пострадавших в медицинские учреждения.

Причины аварии и обстоятельства происшествия пока не уточняются. Египетские власти проводят проверку случившегося.

Район Дахаба и Нувейбы пользуется большой популярностью среди туристов, в том числе среди граждан Израиля, а также у дайверов из разных стран. Информация о гражданстве погибших и пострадавших пока не опубликована.

Египетские экстренные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим. Данные о состоянии раненых и возможном увеличении числа погибших пока не сообщались.