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В Египте 16 человек погибли в аварии автобуса на Синае 0 178

В мире
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: автобус после катастрофы

2 сентября на востоке Синайского полуострова в Египте произошла крупная авария автобуса, в результате которой погибли 16 человек и еще 28 получили ранения. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Авария произошла на дороге, соединяющей популярные туристические города Дахаб и Нувейба на восточном побережье Южного Синая. После происшествия к месту аварии были направлены 20 машин скорой помощи, которые доставляли пострадавших в медицинские учреждения.

Причины аварии и обстоятельства происшествия пока не уточняются. Египетские власти проводят проверку случившегося.

Район Дахаба и Нувейбы пользуется большой популярностью среди туристов, в том числе среди граждан Израиля, а также у дайверов из разных стран. Информация о гражданстве погибших и пострадавших пока не опубликована.

Египетские экстренные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим. Данные о состоянии раненых и возможном увеличении числа погибших пока не сообщались.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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