С сентября Касса по безработице в рамках посреднических услуг по трудоустройству предлагает услугу пробной работы. Она позволяет работодателю оценить навыки соискателя, а соискателю — ознакомиться с рабочим местом, должностными обязанностями и организацией труда до заключения трудового договора.

По словам руководителя отдела консультирования Кассы по безработице Карины Лейнусте, пробная работа помогает принять более взвешенное решение перед началом долгосрочного сотрудничества. «Пробная работа — это однодневное мероприятие, во время которого соискатель знакомится с обязанностями под руководством наставника. Речь не идет о полноценной работе, поскольку кандидат не выполняет задания самостоятельно и не создает для работодателя экономической ценности. Если же работодатель хочет привлечь человека к самостоятельной работе, необходимо заключить трудовой договор или оформить краткосрочную работу», — пояснила Лейнусте.

Лейнусте добавила, что зачастую только на рабочем месте выясняется, соответствует ли работа ожиданиям и навыкам человека. Пробная работа дает соискателю возможность оценить это в безопасной обстановке, а работодателю — увидеть, как кандидат адаптируется к работе под руководством наставника.

Воспользоваться услугой могут зарегистрированные в Кассе по безработице соискатели, которые откликнулись на вакансию, опубликованную на ее портале, а также работодатели, разместившие вакансию через Кассу по безработице. Касса по безработице не оплачивает организацию пробной работы и участие в ней. Во время пробной работы работодатель обязан обеспечить соблюдение требований по охране здоровья и безопасности труда, поскольку соискатель находится в рабочей среде компании и участвует в деятельности, связанной с содержанием работы.