В Германии за последние сутки произошла серия тревожных инцидентов на объектах и вблизи критической инфраструктуры. После двух подозрительных происшествий на высоковольтных подстанциях утром 2 сентября взрыв прогремел возле главного железнодорожного вокзала Аугсбурга. Пострадали два молодых человека, вокзал пришлось полностью закрыть, а движение поездов остановить. Позднее полиция сняла тревогу и восстановила движение.

Взрыв в Аугсбурге произошел около 3.15 утра в среду, 2 сентября, в районе Банхофштрассе, напротив главного железнодорожного вокзала.

По данным полиции, неизвестный предмет взорвался в проходе между зданиями. В результате были повреждены оконные стекла.

Пострадали два человека — 17-летняя девушка и 18-летний мужчина. Они получили легкие акустические травмы. По данным немецких СМИ, оба пострадавших являются гражданами Украины.

На место прибыли многочисленные сотрудники полиции и специалисты Баварского земельного управления уголовной полиции.

Что именно взорвалось, официально пока не установлено. В немецких СМИ появилась информация, что речь могла идти о ручной гранате, однако полиция эту версию не подтверждала.

По некоторым данным, взрыв произошел возле ювелирного магазина. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и возможный мотив.

Вокзал полностью закрывали

Ситуация осложнилась после того, как позднее непосредственно на территории главного вокзала обнаружили еще один подозрительный предмет.

Из соображений безопасности вокзал полностью закрыли, пассажиров эвакуировали, а движение поездов временно остановили.

Находку обследовали специалисты. Впоследствии выяснилось, что подозрительный предмет опасности не представлял.

После этого полиция дала отбой тревоги. Около 10 часов утра главный вокзал Аугсбурга вновь открыли, движение поездов возобновилось.

Таким образом, сообщения об остановке железнодорожного движения относятся только к периоду проведения полицейской операции утром 2 сентября. В настоящее время вокзал снова работает.

За сутки — сразу несколько тревожных происшествий

Взрыв в Аугсбурге произошел на фоне других серьезных инцидентов в Германии.

1 сентября неизвестные попытались вызвать короткие замыкания на высоковольтной подстанции возле буроугольной электростанции Яншвальде в Бранденбурге. На месте были обнаружены самодельные устройства, причем по меньшей мере одно из них сработало.

В тот же день еще один серьезный инцидент произошел на подстанции оператора Amprion в Бергхайме в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

После произошедшего там нарушения работы оборудования полиция заявила, что больше не рассматривает обычную техническую неисправность как основную версию.

«Мы исходим не из технического дефекта, а из преднамеренного действия», — заявили правоохранители.

Последствия оказались значительными: проблемы затронули пять энергоблоков электростанций Нидерауссем и Нойрат. Из сети временно вывели генерирующие мощности общей мощностью около 4200 мегаватт.

При этом электроснабжение населения нарушено не было.

Таким образом, Германия менее чем за сутки столкнулась сразу с несколькими серьезными происшествиями: предполагаемыми преднамеренными действиями на двух высоковольтных объектах и взрывом возле одного из крупных железнодорожных вокзалов. Однако говорить о единой серии атак пока оснований нет. Следствию предстоит установить, что именно взорвалось в Аугсбурге и существует ли какая-либо связь между этими событиями.