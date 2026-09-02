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Венгрия снова заблокировала открытие кластеров переговоров ЕС с Украиной 0 120

В мире
Дата публикации: 02.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: флажки Украины и ЕС

Венгрия повторно заблокировала утверждение результатов скрининга по кластерам 2 и 3 для Украины, что необходимо для их открытия в рамках переговоров о вступлении страны в Европейский союз.

Вопрос рассматривался 1 сентября на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), первом после летнего перерыва. Как сообщают европейские источники, позиция Будапешта по Украине не изменилась.

При этом Венгрия согласна поддержать утверждение результатов скрининга третьего кластера для Молдовы. Такой подход предполагает раздельное продвижение двух стран в переговорном процессе.

Большинство государств ЕС выступает против такого варианта. В частности, его не поддерживает Ирландия, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

Следующее заседание рабочей группы COELA запланировано на 2 сентября. Вопросы продвижения Украины и Молдовы в повестку пока не включены.

Это уже не первая попытка открыть кластеры 2 и 3 для Украины. 22 июля Венгрия также заблокировала утверждение результатов скрининга, согласившись только на продвижение Молдовы по третьему кластеру.

При этом в июле ЕС согласовал открытие для Украины шестого переговорного кластера — "Внешние отношения". Ранее Венгрия блокировала техническое открытие кластеров со второго по шестой, однако впоследствии сняла возражения относительно шестого.

Переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС включает 35 разделов, объединенных в шесть тематических кластеров. Открытие кластера позволяет перейти к переговорам по соответствующим направлениям. Для закрытия разделов Украина должна выполнить установленные Евросоюзом условия.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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