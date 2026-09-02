По его словам, Украина не угрожает гражданской авиации, но дроны в небе России будут появляться все чаще, поэтому «война, которую развязала Россия, закрывает ее небо».

Зеленский призвал послов и перевозчиков, летающих прежде всего в Москву, Петербург и другие ключевые российские направления, донести это предупреждение до своих столиц и профильных структур.

Ранее The Atlantic писал о несостоявшемся украинском плане M&Ms: до тысячи дешевых дронов с ИИ-наведением должны были перегрузить ПВО и надолго закрыть небо над Москвой для международных рейсов. По данным издания, Зеленский опасался, что возможный удар по гражданскому лайнеру сочтут «пиратством», но разрешил готовить операцию. Ее остановили после отставки министра обороны Михаила Федорова. Даже без этой операции атаки дронов регулярно парализуют российские аэропорты: с 28 июня по 28 июля прошлого года они приостанавливали работу 114 раз, а в первом квартале 2026 года Ассоциация туроператоров насчитала более 290 таких случаев.