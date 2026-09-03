Владимир Зеленский подтвердил перестрелку между сотрудниками СБУ и ГУР в Киеве, назвал ее "абсолютно позорной", уволил главу департамента СБУ Олега Храмова и потребовал провести расследования в обеих службах.

В Киеве произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР, подтвердил ЗеленскийФото: Felipe Dana/AP/picture alliance Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил перестрелку "между отдельными подразделениями" Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки Минобороны страны (ГУР) в Киеве в среду, 2 сентября. В обращении в Telegram глава государства назвал произошедшее "абсолютно позорной ситуацией".

"Мы говорили с генпрокурором Русланом Кравченко. Генпрокурор и государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация пошагово", - сказал Зеленский.

Президент Украины пообещал привлечь к ответственности виновных, принять "в том числе кадровые решения" и провести "внутренние расследования в обеих службах". Вскоре на сайте главы государства появился указ об увольнении Олега Храмова - начальника Департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ.

Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

Утром 2 сентября в украинских СМИ появилась информация о перестрелке между сотрудниками СБУ и ГУР в Днепровском районе Киева. В первой службе рассказали о вооруженном нападении на ее оперативников во время обысков в рамках расследования теракта, который, как утверждается, российская ФСБ пыталась организовать против "одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения". В результате ранения получили некоторые "лица, которые сопротивлялись", нападавших задержали, отметили в СБУ. Там добавили, что в ходе первоочередных следственных действий было установлено: задержанные принадлежат "к одному из подразделений" армии Украины.

По неподтвержденным данным, речь идет о покушении на командира по боевой работе подразделения ГУР "Русский добровольческий корпус" (РДК) Степана Каплунова, который прибыл в Киев по случаю Дня независимости Украины и исчез 1 сентября. "Несколько дней назад заместитель командира РДК по боевой работе, Степан Каплунов, был похищен неизвестными во дворе собственного дома", - говорится в Telegram-канале РДК, сообщение подписано именем начальника штаба подразделения Александра Фортуны. Он заявил, что после исчезновения Каплунова представители РДК обратились в ГУР, СБУ и Государственное бюро расследований Украины.

Представитель ГУР: Сотрудники СБУ выкрали командира

Поздно вечером 2 сентября РДК опубликовал "официальное заявление" командира спецподразделения "Тимур" - спецназовцев ГУР. "Боевого командира одного из подразделений ГУР выкрали. Выкрали средь белого дня. Выкрали сотрудники Службы безопасности Украины. Его задержали без официальных обвинений", - написал он.

По словам командира "Тимура", после достижения с СБУ договоренностей, "касающихся продолжения всех процессуальных действий в соответствии с действующим законодательством", некоторые сотрудники службы "начали задержания сотрудников ГУР и открыли огонь без предупреждения по невооруженным сотрудникам ГУР".

Адвокат: Каплунова отпустили, покушение могло быть выдумано

По словам адвоката Каплунова Тараса Боровского, его клиент днем 2 сентября был "уже на свободе". Юрист не знает, где тот находится сейчас, и считает, что версия СБУ о предотвращении покушения на Каплунова могла быть выдумана.

"Пресс-служба СБУ хочет, насколько я понимаю, определенным образом прикрыть внепроцессуальное задержание и нарушение всех норм уголовного процессуального кодекса, допущенное их сотрудниками… Но мы смирились с тем, что такая версия для общества, возможно, будет хорошей, и в дальнейшем мы информационно не будем раздувать какую-либо волну", - приводит слова Боровского агентство "РБК-Украина".