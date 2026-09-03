Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) сообщил в новостной передаче «Aktuaalne kaamera», что уходит в отставку в связи с проблемами, возникшими в ведении его министерства.

уходит в отставку (дополнено!) ТАЛЛИНН, 2 сентября, BNS – Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) сообщил в среду в новостной передаче «Aktuaalne kaamera», что уходит в отставку в связи с проблемами, возникшими в ведении его министерства.

Во вторник прокуратура сообщила, что начала уголовное производство для проверки фактов, изложенных в аудиторском отчете Госконтроля и касающихся деятельности Министерства обороны.

В ходе аудита проверялась правильность годового бухгалтерского отчета государства за 2024 год и законность сделок.

Скандал разразился, когда выяснилось, что Эстония намеревалась закупить для Украины снаряды и выплатила 70 миллионов евро в качестве предоплаты индийской компании, которая ранее не занималась сделками с боеприпасами.

Тогдашний глава Государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар подтвердил, что все важные решения принимались с одобрения Министерства обороны, и что во время переговоров по первому контракту, помимо Певкура, в курсе дела были тогдашний канцлер Кусти Сальм, а затем и новый канцлер Каймо Кууск.

Певкур занимал пост министра обороны с 2022 года.

В среду вечером в своем посте в Facebook Певкур написал, что безопасность Эстонии — это не проект одного человека, а общая ответственность.

«Последние четыре с лишним года я имел честь руководить развитием государственной обороны Эстонии и поддержкой Украины. Я считаю, что в обоих направлениях мы были международными лидерами — мы принимали решения, а не ждали. За это время оборона Эстонии была коренным образом модернизирована. Оборонный бюджет вырос с двух до более чем пяти процентов ВВП, а в денежном выражении — почти в четыре раза. Я от всего сердца благодарен народу Эстонии за эти совместные усилия», — написал он.

«Мы увеличили состав военного времени до 44 000 бойцов, а численность Кайтселийта — до 30 000 членов. Мы закупили значительное количество боеприпасов и новые системы вооружения, развили противовоздушную и противокорабельную оборону, усовершенствовали ведение огня с закрытых позиций и системно интегрировали беспилотники в государственную оборону. Совместно с союзниками мы создали эстонскую дивизию и укрепили оборону Эстонии. В то же время оборот оборонной промышленности Эстонии приближается к миллиарду евро. За четыре года государственная оборона Эстонии вместе с ее оборонной промышленностью вышли на совершенно новый уровень. Это факт», — отметил Певкур.