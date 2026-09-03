Утром 3 сентября в районе морского порта Сочи произошла атака, предположительно, с использованием морских беспилотников. Над портом поднялся дым. Среди возможных целей называются российские военные объекты и суда, однако достоверных данных о нанесенном ущербе пока нет.

Как UA.NEWS, утром в четверг жители Сочи заметили над морским портом поднимающийся дым. Украинский мониторинговый канал Exilenova+ заявил, что порт был атакован морскими беспилотниками — безэкипажными катерами.

Украинское государственное агентство «Укринформ» со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA сообщает, что по опубликованным очевидцами видеозаписям удалось определить два отдельных очага дыма в районе морского порта Сочи. Появились также сообщения о том, что один из беспилотных катеров достиг берега и взорвался непосредственно в порту.

Украинский военный портал «Мілітарний» провел геолокацию опубликованных фотографий и видеозаписей и также пришел к выводу, что взрывы произошли на территории порта. На одном из видео, по данным издания, запечатлен взрыв морского беспилотника возле причала.

Что могло быть целью

Среди возможных целей называется российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», позиция которого, по данным мониторинговых ресурсов, находилась рядом с местом одного из взрывов. В качестве других потенциальных целей упоминаются российские патрульные катера.

Exilenova+ также выдвинул версию, что целью могло быть многофункциональное судно снабжения, используемое в том числе при нефтегазовых операциях. Однако подтверждений того, что именно это судно было поражено, пока нет.

По данным ASTRA, изучившей спутниковые снимки, в той части порта, где наблюдался дым, ранее находился военный корабль. При этом независимого подтверждения того, какие именно объекты стали целями и были ли они повреждены, на данный момент нет.

Аэропорт Сочи ограничивал работу

На фоне сообщений об атаке российская Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправление самолетов в аэропортах Сочи и Геленджика. Официально это объяснялось необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Сочи приобретает дополнительное значение для российской военной инфраструктуры на Черном море на фоне регулярных украинских ударов по объектам в Севастополе и Новороссийске. Как отмечает LETA, Россия вынуждена использовать Сочи в качестве одной из баз для кораблей Черноморского флота и пограничной службы. Порт также используется как логистический пункт для доставки материально-технических средств и военной техники.

Что известно к этому моменту

Взрывы и появление дыма в районе порта зафиксированы на опубликованных очевидцами видеозаписях. Однако достоверных данных о масштабах ущерба пока нет. Также нет подтвержденной информации о поражении «Панциря», патрульных катеров или других конкретных объектов. Поэтому сообщения о возможных целях атаки пока следует считать предварительными.