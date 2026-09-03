Климатический феномен Эль-Ниньо продолжает стремительно усиливаться и в ближайшие месяцы может достичь очень высокой интенсивности . Об этом говорится в новом прогнозе Всемирной метеорологической организации ООН.

По оценке WMO, вероятность того, что Эль-Ниньо сохранится как минимум до февраля 2027 года, приближается к 100%. Организация отмечает, что настолько однозначного прогноза в ее бюллетенях об Эль-Ниньо и Ла-Нинья еще не было.

Причиной дальнейшего усиления явления стали исключительно высокие температуры воды в тропической части Тихого океана. Ожидается, что своего пика нынешний Эль-Ниньо достигнет к концу 2026 года, однако его влияние на погоду и климат может ощущаться и в 2027 году.

Очень сильный Эль-Ниньо способен заметно изменить привычное распределение температуры и осадков в разных частях планеты. В одних регионах повышается вероятность засух и экстремальной жары, в других — сильных дождей и наводнений. При этом WMO специально подчеркивает: сила самого Эль-Ниньо не позволяет автоматически определить, насколько тяжелыми окажутся последствия в конкретной стране или регионе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Эль-Ниньо «приобретает огромные масштабы на наших глазах», и предупредил, что сочетание природного климатического феномена с уже очень высокими глобальными температурами увеличивает угрозу экстремальной погоды.

Еще в июле WMO прогнозировала быстрое усиление Эль-Ниньо. Теперь прогноз стал значительно более определенным: явление уже устойчиво сформировалось, а специалисты ожидают перехода к категории «очень сильного» Эль-Ниньо.

Испанская El País сегодня также обращает внимание, что последствия уже проявляются в Латинской Америке — от засух до наводнений. Последний сильный Эль-Ниньо наблюдался в 2023–2024 годах и совпал с периодом рекордно высоких глобальных температур.